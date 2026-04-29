Feijóo exige a Sánchez que se "preocupe" de "los asuntos de los españoles" y el Presidente le dice al PNV: "Quiero compañía y quiero buena compañía"

¿A qué intereses sirve este Gobierno? Sobre el guion esta era la pregunta con la que Alberto Núñez Feijóo tenía previsto abrir la sesión de control al Gobierno, justo horas después de que el Congreso tumbase el decreto de la vivienda con los votos de Junts, PP y VOX. Pero el señor Feijóo no se "resistió" a llevar a la cámara las imágenes que en estos días se han ido publicando sobre el polémico Comité Federal tras el que Pedro Sánchez dimitió.

"Señor Sánchez, no me resisto a mencionar el Comité Federal donde le echaron de su partido, las imágenes son espeluznantes" ha dicho Feijóo para a continuación leer la cartilla al presidente: "El presunto pucherazo fue el preludio de su futura carrera política" desde entonces continuó: "no ha parado de perder elecciones, gobierna sin mayoría, no ha presentado los presupuestos".

Feijóo ha traído a la cámara también el juicio por el 'caso Mascarillas' que hoy vive una sesión clave en el Tribunal Supremo con la declaración de los tres acusados: Víctor de Aldama, Koldo García y José Luis Ábalos. "El juicio Ábalos es un juicio a su Gobierno, solo por eso no debería estar sentado ahí, pero además no soluciona los problemas de la gente", reprochó el líder de la oposición.

Feijóo ha centrado su intervención en la huelga de médicos y ha acusado a Sánchez de "no saber ni una palabra de Sanidad ni de que hay una huelga de médicos" por lo que preguntó: "¿Se va a reunir o no?". El popular ha terminado su turno de palabra recordando que se ha cumplido un año del "apagón total", 100 días del mayor accidente de tren en la alta seguridad de nuestro país y "10 meses de la huelga de médicos que ha incrementado las listas de espera durante la huelga en más de dos millones de personas. No se puede legislar contra los médicos al mismo tiempo que se defiende la Sanidad pública. Haga usted el favor de preocuparse de los asuntos de los españoles".

Sánchez ha tirado de medidas enumerando que este Gobierno "ha dado más de 300.000 millones de euros a las CC.AA. para financiar los servicios públicos, entre ellos la Sanidad" y ha apostillado: "Ustedes señor Feijóo sirven a los de siempre, a la élite de este país".

Sánchez agradece la oposición "constructiva" del PNV

La de hoy será una jornada de termómetro de la legislatura después de que el Ejecutivo no solo tenga en frente a la oposición sino que cada vez se abran más brechas con sus propios socios y tras el rifirrafe entre Sánchez y Feijóo tomó la palabra Maribel Vaquero del PNV que preguntó: "¿Cuáles son sus prioridades y como abordarlas con esta aritmética parlamentaria? A lo que el jefe del Ejecutivo contestó: "Ahora mismo estamos hablando de muchas prioridades nacionales, estamos viendo acuerdos del PP con Vox en muchas comunidades cuya prioridad es la xenofobia, el racismo, es la confrontación y la segregación. Es lo único que pueden ofrecer PP y Vox. La prioridad del Gobierno es crecer, es crear empleo, es redistribuir ese crecimiento, es afrontar las transformaciones digital y energética y es, por supuesto, defender el orden internacional que garantice la paz".

El presidente ha añadido que para todas esas "prioridades" necesitan "oposiciones políticas constructivas". En su réplica Vaquero cogió el guante lanzado por Feijóo y reprochó: "Esta huelga no afecta a todos por igual, afecta a la sanidad pública y no nos venga tirando el balón al córner de las CC.AA. Vivienda para nosotros también es una prioridad, pero no puede pretender que traguemos con todo lo que propongan, sin dialogo ni acuerdo. Necesita alturas de miras", en alusión al decreto rechazado este martes. Finalizó su turno con una nueva pregunta sobre si quiere compañía para lo que queda de legislatura a lo que Sánchez contestó: "Por supuesto que quiero compañía, además buena compañía como la del PNV".

Esta pregunta de los nacionalistas vascos llega después de que el PNV anulara una reunión, sin concretar, que iba a celebrar con el Gobierno en respuesta a una foto manipulada con IA del líder nacionalista, Aitor Esteban, que los socialistas vascos publicaron en sus redes sociales y que los peneuvuistas han considerado una falta de respeto "indecente".