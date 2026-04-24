Pedro Sánchez acusa al PP de "amparar" a Rajoy y no asumir responsabilidades ni desmarcarse de la 'Kitchen'

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado en declaraciones a los periodistas a su llegada a la segunda jornada de la cumbre informal de la Unión Europea que reúne durante dos días en Chipre a los líderes de los Veintisiete a que el Partido Popular asuma su responsabilidad por la 'operación Kitchen' en vez de desmarcarse de ella y de amparar y respaldar al exjefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

Fue este jueves cuando Rajoy negó en el juicio por el caso que existiera una "operación política" contra el extesorero del PP Luis Bárcenas o que partiese del Ministerio del Interior. También desmintió su acusación de que triturara la última hoja de la contabilidad B del partido. Ante esto, Sánchez pide al partido que asuma su responsabilidad y no se desmarque de este asunto, a la vez que le ha instado a no amparar al expresidente del Gobierno. "No hemos visto en el PP reprochar y desmarcarse de la Kitchen", han sido sus palabras.

Sánchez señala que esta operación fue "un intento de obstrucción de la acción de la Justicia y de la policía" para "investigar y enjuiciar esa corrupción y la financiación irregular del PP". "Estamos hablando de corrupción, de financiación irregular, de obstrucción a la justicia y también de un intento de destrucción de pruebas que pudieran incriminar a esas direcciones", ha resumido Sánchez, de la misma forma que ha asegurado que todo eso "desapareció" con la llegada de su gobierno en 2018 a través de una moción de censura.

El presidente del Gobierno ha comparado la reacción del PP con la del PSOE en los casos de corrupción que les afecta, como el 'caso Koldo' que salpica a los exdirigentes socialistas José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Considera que "siempre" han colaborado y cooperado con las Fuerzas y subrayado.

El PP solo "reprocha lo que hace otro partido"

Pedro Sánchez también critica que el PP solo "reprocha lo que hace otro partido", por lo que pide asumir responsabilidades. "No hemos visto al Partido Popular reprochar ni tampoco desmarcarse de esta 'Operación Kitchen'. Al contrario, amparar y respaldar, en este caso, a Mariano Rajoy", ha señalado

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