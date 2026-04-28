¡Kaya contra las cuerdas!: el juicio arranca con una traición esta noche en En tierra lejana

La justicia está a punto de dictar sentencia, pero en esta guerra de clanes, la verdad es el arma más peligrosa. Ecmel ha sido implacable con su hija Zerrin: quiere que mienta, que traicione para que Kaya no vuelva a ver la luz del sol. El odio del patriarca no tiene límites y está dispuesto a hacer lo impensable.

Mientras tanto, en los pasillos de los juzgados, Nare se disculpa con su madre y le pide que sea sincera. “¿Qué estáis ocultando? Dime qué es lo que no sé”, exige, pero solo encuentra silencio y evasivas.

El secreto sobre el origen de Cihan y su vínculo con los Ecmel es una bomba de relojería que Sadakat intenta mantener bajo control a cualquier precio: “Es lo mejor, que nadie sepa nada”.

Por su parte, Erol, el abogado, llama desesperado a Cihan: “Daos prisa, el juicio va a empezar”. Cihan sabe que si no llegan a tiempo o si Zerrin miente, Kaya estará perdido. ¿Lograrán detener esta injusticia o será el fin para Kaya?