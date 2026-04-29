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María Jesús Montero responde a Aldama: "Me la tiene jurada porque ha estado en la cárcel por una inspección de Hacienda"

La exvicepresidenta niega cualquier acusación del comisionista del caso mascarillas y asegura que forma parte de una estrategia de defensa: "No tiene pruebas, estoy absolutamente tranquila".

María Jesús Montero responde a Aldama

María Jesús Montero responde a Aldama: "Me la tiene jurada porque ha estado en la cárcel por una inspección de Hacienda" | Antena 3 Noticias

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Paula Hidalgo
Publicado:

Víctor de Aldama se sienta hoy en el banquillo del Tribunal Supremo para declarar sobre el caso mascarillas, donde está acusado de actuar como comisionista en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia. Amenaza con revelar información sensible sobre la exvicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, quien se ha sentado este miércoles en Espejo Público para hablar sobre su candidatura a la Junta de Andalucía, pero también ha respondido a las acusaciones de Aldama.

La exvicepresidenta primera del Gobierno niega de forma tajante cualquier acusación, y sostiene que las declaraciones de Adama forman parte de una estrategia procesal: "Esta persona está siguiendo una estrategia de defensa muy clara. Acusar a otros que nada tienen que ver con este tema", ha afirmado.

Montero ha ido más allá y ha vinculado las acusaciones a una animadversión personal: "Ha estado en la cárcel por algo tan importante como una inspección de Hacienda. Me la tiene jurada y me considera responsable porque ha llegado ahí por una inspección de Hacienda", ha señalado.

"No tiene pruebas"

Respecto a la información que Aldama dice tener sobre ella, la dirigente socialista ha insistido en que no existe ninguna prueba. "No tiene pruebas, no han llegado nunca. Estoy absolutamente tranquila porque no hay nada", ha asegurado.

Entre las acusaciones del empresario también figura un supuesto pago de 25.000 euros para retrasar una deuda tributaria, algo que negado Carlos Moreno, exjefe de gabinete de Montero. Ante el Supremo, Moreno aseguró que Aldama "jamás" le entregó dinero y que se limitó a derivar una solicitud administrativa.

Defensa del rescate a aerolíneas

Durante la entrevista, Montero también se ha referido al rescate de las compañías aéreas Air Europa o Plus Ultra. Ha defendido que estas operaciones están "auditadas por el Tribunal de Cuentas, la Comisión Europea y la Intervención General".

Además, ha subrayado que no son rescates, sino préstamos, "que devuelven y que están devolviendo. Todas tienen su calendario de pago", ha explicado. En este sentido, la exvicepresidenta ha insistido en que este tipo de medidas fueron adoptadas en toda Europa para proteger el empleo durante la pandemia.

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