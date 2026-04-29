Hoy, El Hormiguero bailará al ritmo de Manuel Carrasco

El Hormiguero recibe esta noche a Manuel Carrasco, uno de los cantautores más importantes del panorama musical español. El onubense visita el programa para hablar de sus proyectos y del momento que atraviesa en su carrera, marcada por el éxito y la conexión con el público.

Durante la entrevista, Carrasco compartirá cómo vive esta etapa, su proceso creativo y algunas anécdotas relacionadas con su música y sus giras. Una charla cercana que permitirá descubrir su lado más personal y emocional, en una noche que promete música, sentimiento y complicidad.

Sobre él:

Manuel Carrasco es cantante y compositor, y uno de los grandes referentes de la música en español. Con una trayectoria consolidada y numerosos éxitos, ha conseguido llenar grandes recintos y conectar con varias generaciones gracias a sus letras y su voz inconfundible. Su evolución constante lo ha convertido en uno de los artistas más destacados de su generación.