A las 21:45 horas
Hoy, El Hormiguero bailará al ritmo de Manuel Carrasco
El artista será el protagonista de una noche inolvidable en el que presentará sus próximos proyectos.
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El Hormiguero recibe esta noche a Manuel Carrasco, uno de los cantautores más importantes del panorama musical español. El onubense visita el programa para hablar de sus proyectos y del momento que atraviesa en su carrera, marcada por el éxito y la conexión con el público.
Durante la entrevista, Carrasco compartirá cómo vive esta etapa, su proceso creativo y algunas anécdotas relacionadas con su música y sus giras. Una charla cercana que permitirá descubrir su lado más personal y emocional, en una noche que promete música, sentimiento y complicidad.
Sobre él:
Manuel Carrasco es cantante y compositor, y uno de los grandes referentes de la música en español. Con una trayectoria consolidada y numerosos éxitos, ha conseguido llenar grandes recintos y conectar con varias generaciones gracias a sus letras y su voz inconfundible. Su evolución constante lo ha convertido en uno de los artistas más destacados de su generación.
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