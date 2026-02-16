Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El PP tacha las encuestas del CIS de "corrupción" y pide a Sánchez que escuche los resultados electorales

La última encuesta del Centro de Investigaciones sociológicas vuelve a dar la victoria -por casi 10 puntos- al PSOE. Los resultados en Aragón y Extremadura muestran una tendencia diferente, con el bloque de derecha al alza gracias al gran aumento de Vox.

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez

El PP tacha las encuestas del CIS de "corrupción" y pide a Sánchez que escuche los resultados electorales | EFE

David Ávila
Publicado:

Las encuestas vuelven a estar en el punto de mira tras las últimas elecciones autonómicas en Extremadura y Aragón. En apenas un mes Castilla y León vivirá su particular batalla en las urnas, y en los próximos meses Andalucía también tendrá cita electoral. Hoy varios medios han publicado encuestas y estimaciones de voto, y también lo ha hecho el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dirigido por José Félix Tezanos.

La encuesta de este organismo público vuelve a dar la victoria a Pedro Sánchez. Según el CIS, el PSOE de hecho aumenta una décima respecto al barómetro de enero, y el PP -que ha ganado tanto en Aragón como en Extremadura- pierde intención de voto. Estos datos son opuestos a los que muestran otras encuestas privadas, y en eso precisamente es dónde pone el foco la oposición para criticar al CIS.

Desde Vox, el portavoz nacional, José Antonio Fúster ha recordado que en su formación "no creen en encuestas", pero sí ha recalcado la falta de "seriedad" del CIS. "Pidamos seriedad con nuestro dinero. Las tendencias son evidentes, seamos rigurosos", ha explicado el portavoz de la formación de Santiago Abascal a la que tanto el CIS, como las demás encuestas, sitúan como el partido político que más sube. Según el CIS, además, la segunda opción favorita de los españoles como presidente del Gobierno, tras Pedro Sánchez y por encima de Alberto Núñez Feijóo, sería Santiago Abascal.

El PP pide a Sánchez que se fije en el "mínimo histórico" del PSOE

En el Partido Popular elevan el tono frente a las encuestas de Tezanos y las califican directamente de "corrupción". La vicesecretaria de Sanidad del partido, Carmen Fúnez, ha explicado en rueda de prensa que "lo que hace el CIS es corrupción", incidiendo en que esa encuesta dice "todo lo contrario" a las demás. "Dicen que el PSOE está 10 puntos por encima del PP que es lo contrario de lo que dicen las urnas este año. Pedro Sánchez está dejando al PSOE en mínimos históricos", ha afirmado Funez poniendo en valor los resultados de las últimas elecciones autonómicas.

