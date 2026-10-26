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La respuesta del PP

Cayetana Álvarez de Toledo muestra optimismo de cara al 29N: "Nos jugamos algo más que lo político"

Cayetana Álvarez de Toledo se ha mostrado tajante en su primer entrevista como número 2 del PP por Madrid, tras conocer la candidatura. Ha destacado que un Gobierno de Sánchez sería "bajar al infierno".

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Sonsoles Martín
Sonsoles Martín
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La propia Cayetana Álvarez de Toledo, se ha pronunciado sobre las palabras de Pedro Sánchez y ha querido matizar que "un nuevo Gobierno del PSOE sería volver a bajar a los infiernos del país". Por ello, ha querido evitar una supuesta estrategia de división dentro del PP, y Cayetana ha explicado que "es fundamental tener un partido ancho y fuerte".

"Sánchez quiere que la división de la derecha pueda servirle a su victoria para mantenerse, putrefactamente en la oposición torpedeando al Gobierno".

Sobre las elecciones generales

De cara a las elecciones generales, desde el PP han señalado que Pedro Sánchez tiene una estrategia ya que no puede ganar: "Quiere que pierda el PP, quiere que suba Vox para que baje el PP y con un poco de suerte alcance al PP, o logre un escaño más". "Cosa que no va a pasar", apostilla.

Lo que sí parece claro es que, de momento, Sánchez, empieza a recortar distancias con Feijóo. Según las últimas encuestas, el PP perdería ocho diputados en una semana a pesar de que en la suma de la derecha se mantiene en los 200 diputados. Una situación que está generando preocupación entre los populares por ese trasvase de votos a Vox.

Y añade Cayetana: "Lo que nos jugamos en estas elecciones va más allá de lo puramente político, fijamos el listón moral de la vida pública, estos años han sido de indecencia radical y profunda, han pulverizado la moral pública más elemental: cloacas, joyas, saunas, narcos, mafias", detalla.

Feijóo y su reunión en Salamanca

Alberto Núñez Feijóo ha reunido este fin de semana a los cabezas de lista en Salamanca. El líder popular tuvo con Cayetana discrepancias públicas al inicio de su liderazgo al frente del PP, pero ahora ha dicho que Cayetana es: "una política previsible, honesta, que no dice una cosa y hace la contraria".

¿Qué ha cambiado en su relación estos últimos años?

"Que tenemos diferencias, es evidente, no somos todos idénticos, yo le llamaría eso y él diría que yo soy una dura y yo reivindico ser una dura".

Cayetana también ha abordado su relación con Borja Semper en la que también parece haber habido cierta metamorfosis . En 2020, como portavoz, ella acusó al PP Vasco de "tibieza" frente al nacionalismo. Y entonces Semper le reprochaba a Cayetana que, "mientras algunas caminaban sobre mullidas moquetas, otros nos jugábamos la vida defendiendo la Constitución y la convivencia". Ahora han hecho las paces. Según Cayetana Álvarez de Toledo, son "muy amigos". Y añade: "esto me permite añadir una característica de Feijóo y es que él es capaz de unir a los distintos y es muy difícil unir país si no eres capaz de unir a los afines".

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