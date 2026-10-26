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Mejores momentos | 26 de octubre

Miriam renuncia al Supercomodín pese a los ánimos del público: ¿merecía la pena el riesgo?

El Supercomodín es el mejor gajo y todo el mundo lo sabe. Sin embargo, siempre hay un límite en lo que respecta al riesgo y Miriam, a pesar de los ánimos del público, ha tenido claro cuándo plantarse.

Miriam en La ruleta de la suerte

Miriam renuncia al Supercomodín pese a los ánimos del público: ¿merecía la pena el riesgo?

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Borja Tamayo
Publicado:

Con el Panel de la Letra Oculta se pone en juego el codiciado Supercomodín, reservado para aquellos que den con dicha letra. A veces ocurre en la primera consonante solicitadas; sin embargo, por norma general, toca arriesgar con varias tiradas hasta descubrirla. Algo que Miriam se ha negado a hacer.

La concursante había conseguido acumular 675€ en su marcador; pero el público no estaba dispuesto a verla perder la oportunidad de obtener el gajo en cuestión. Por eso, cuando se disponía a resolver, le han pedido que tirara una vez más de la ruleta.

Miriam ha demostrado saber bien aquello de que “la avaricia rompe el saco” y, en lugar de jugarse el dinero, se ha quedao con la opción más conservadora. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Dale play al vídeo de arriba para vivir el mismo panel que acaba de protagonizar esta concursante.

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