Jaime de los Santos responde al "dardo" de Ana Redondo: "Quizá si leyese más sería mejor ministra"

La última sesión de control al Gobierno desde el Congreso volvió a celebrarse entre reproches. El diputado popular, Jaime de los Santos, cargó contra la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por su "nefasta gestión" en la lucha contra la violencia de género. Por su parte, la titular de Igualdad ha respondido que "es un insulto" para las víctimas que se "mezcle el nombre de las asesinadas en este país con los bulos, las mentiras y el fango".

Asimismo, Redondo le aseguró al diputado que es "imposible" que pueda seguir "las políticas de este ministerio porque entre tanta tertulia y entre tanta turné para promocionar su novela no le da la vida para ejercer una oposición constructiva".

Jaime de los Santos ha respondido a la ministra desde Espejo Público, "del que lleva formando parte desde hace siete años", tal y como ha detallado. Según de los Santos, "utiliza los medios no solo para trasladar a la ciudadanía el programa del PP, sino para desenmascarar el Gobierno".

"No me lea a mí, pero lea porque leer siempre mejora a cualquiera"

Asimismo, aconseja a la ministra que no le lea a él, que "lea" porque eso "siempre mejora a cualquiera". Además, le recomienda un libro: "El invencible verano de Liliana", en "el que se habla de uno de los primeros feminicidios en México". También detalla que "quizá si leyese un poco más, sería mejor ministra".

Sobre la expulsión del diputado de Vox del Congreso: "Es inaceptable"

Jaime de los Santos también se ha pronunciado sobre la expulsión durante el martes del diputado de Vox, José María Sánchez, tras encararse con el vicepresidente primero de la Cámara. Tal y como ha explicado el diputado popular, condenamos "cualquier situación que va en contra de los mínimos de educación" y considera que es "inaceptable que los que representamos a los españoles tengamos actitudes de estas características".

Por otro lado, detalla que en el Congreso a los "del PP se nos ha llamado asesinos y responsables de varios actos terroristas". Además, lamenta que "la presidenta y el vicepresidente no trata del mismo modo a unos y a otros".

Por ese motivo, "exigen a la presidenta que cuando marca el orden, lo haga con el mismo rigor, se pase de rosca quien se pase de rosca".

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