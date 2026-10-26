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Melani Olivares explica qué es para ella una relación abierta: "Es algo que se pacta con tu pareja"

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A la deriva

La infancia de Héctor sale a la luz y pone a prueba los sentimientos de Lucía

Dolores cuenta a Lucía los episodios más dolorosos de la infancia de Héctor para intentar que comprenda su carácter y la relación que mantiene con ella.

Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Héctor quiere recuperar a Lucía, pero ella sigue convencida de que no ha cambiado y reconoce que sus sentimientos por Tristán son los que mandan.

Ante esta situación, Dolores le explica que Héctor sufrió la dureza de su padre y se sintió abandonado cuando tuvo una amante.

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