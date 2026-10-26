Mejores momentos | 26 de octubre
“Me voy a arriesgar”: Miriam se la juega con el gajo Exprés sin tener claro el panel
El gajo Exprés suele utilizarse cuando un concursante tiene claras todas las consonantes de un panel. Sin embargo, Miriam ha cambiado estas reglas y ha optado por arriesgarse e ir a por todas.
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El gajo Exprés pone a prueba la capacidad de los concursantes no solo de resolver paneles en tiempo récord, sino también de aguantar los nervios con solvencia. Miriam, que hasta el momento había optado por la prudencia, ha ido a por todas cuando ha tenido la oportunidad y ha demostrado tener tanta agudeza mental como serenidad.
Y es que la concursante ha decidido levantarlo cuando todavía no tenía del todo claro qué consonantes faltaban. Empezando por aquellas que sí sabía, ha ido completando poco a poco la pantalla de Brian; hasta que, de repente, se le ha encendido la bombilla y ha sabido cuál era la frase correcta.
De este modo, Miriam ha logrado convertir los 0€ que tenía en el marcador en nada menos que 650€. Una ola muy bien ganada que, si te has perdido, puedes ver dando play al vídeo de arriba.
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