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Los 5 momentos que ponen el broche de oro a las Audiciones de La Voz: ¡Vota por tu favorito!

Las últimas Audiciones a ciegas de La Voz nos han dejado un megabloqueo, actuaciones inolvidables y mucha emoción. Repasamos los cinco mejores momentos de la noche. ¡Vota por tu favorito!

Pablo López y Carla en las últimas Adiciones de La Voz

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Celia Gil
Celia Gil
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Después de seis noches llenas de talento, las Audiciones a ciegas de La Voz han llegado a su fin. Los cuatro coaches han conseguido completar sus equipos, pero la última gala nos ha regalado momentos que merecen volver a verse.

Desde el megabloqueo de Melendi hasta las lágrimas de Lola Índigo, pasando por una actuación muy especial de Mika. Hemos seleccionado los cinco grandes momentazos de la noche, pero ahora te toca decidir a ti: ¿cuál ha sido tu favorito?

¡Vota por el mejor momento de las últimas Audiciones!

Ranking de las últimas Audiciones de La Voz

  1. 1

    Melendi hace historia y cierra su equipo con un megabloqueo

    Melendi ha protagonizado uno de los grandes momentos de la noche al conseguir el último pleno de las Audiciones con Ana, que ha emocionado interpretando ‘Al alba’ en recuerdo de sus padres. El asturiano no ha querido dejar escapar su voz y ha utilizado el megabloqueo para quedarse con ella, convirtiéndose en el primer coach en completar su equipo de catorce talents.

  2. 2

    Mika nos regala el momentazo de la noche cantando ‘Grace Kelly’ con Ana Pé

    Ana Pé ha conseguido convertirse en la última voz del equipo de Mika. Pero la sorpresa no ha terminado ahí. Mika y Ana Pé han interpretado juntos ‘Grace Kelly’, regalándonos uno de los momentos más especiales de estas últimas Audiciones.

  3. 3

    Lola Índigo rompe a llorar con la voz de Estrella Marina

    Las lágrimas se han apoderado de Lola Índigo durante la última Audición de la edición. Estrella Marina ha interpretado ‘Mio Cristo’, una canción que ha llegado directamente al corazón de la coach. Lola no ha podido contener la emoción y ha pulsado el botón entre lágrimas, consiguiendo la última voz que necesitaba para completar su equipo.

  4. 4

    El 'no' más difícil para Pablo López en La Voz

    Russingers, el único grupo de esta edición, ha sorprendido con una versión a capela de ‘El Patio’, del propio Pablo López. El malagueño ha dudado durante toda la actuación, pero finalmente no ha pulsado el botón. “No estoy preparado para ciertas cosas”, ha reconocido, confesando que no sabría cómo trabajar con una formación de estas características.

  5. 5

    Lola y Mika, la batalla para conseguir a una de las mejores voces

    La última noche de Audiciones ha demostrado que los coaches no están dispuestos a dejar escapar ninguna gran voz. Lola Índigo y Mika han protagonizado una intensa batalla por Ana Pé, una antigua talent de La Voz Kids. La granadina ha bloqueado a Pablo López para intentar quedarse con ella, pero Mika ha conseguido convencerla y completar su equipo.

Mika, coach de La Voz 2026

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