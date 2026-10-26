Los 5 momentos que ponen el broche de oro a las Audiciones de La Voz: ¡Vota por tu favorito!

Después de seis noches llenas de talento, las Audiciones a ciegas de La Voz han llegado a su fin. Los cuatro coaches han conseguido completar sus equipos, pero la última gala nos ha regalado momentos que merecen volver a verse.

Desde el megabloqueo de Melendi hasta las lágrimas de Lola Índigo, pasando por una actuación muy especial de Mika. Hemos seleccionado los cinco grandes momentazos de la noche, pero ahora te toca decidir a ti: ¿cuál ha sido tu favorito?

¡Vota por el mejor momento de las últimas Audiciones!