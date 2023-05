Irene Montero responde a una señora que le afea la compra de su chalet en Galapagar: "Lo tengo porque mi padre falleció de cáncer con 60 años"

La campaña electoral de las elecciones autonómicas y municipales del 28M está dejando escenas en las que vemos un lado más cercano de los políticos. Los candidatos visitan pueblos y ciudades en busca de votos y los ciudadanos tienen la ocasión de acercarse a ellos. En algunos casos estos encuentros sirven para que los votantes pidan cuentas al político de turno incluso en persona.

Eso es lo que le ha pasado a la ministra de Igualdad Irene Montero durante su visita a Valencia. La de Unidas Podemos estaba saludando a los presentes cuando una mujer se le acercó para afearle el chalet que tiene junto a su pareja, Pablo Iglesias, en el pueblo madrileño de Galapagar.

"Tengo una pareja con la que me he podido comprar la casa que me dé la gana"

La mujer señalaba que su marido llevaba trabajando desde los 14 años y no entendía cómo Montero con su edad ha podido tener un chalet. La ministra le ha respondido diciendo que uno de los motivos es que su padre falleció de cáncer con 60 años y le dejó una herencia ya que ella es hija única. "Por eso y porque tengo una pareja con la que me he podido comprar con mi dinero la casa que me dé la gana", señalaba.

Lejos de sentirse satisfecha con la respuesta la mujer tachaba de "caradura" a Montero ya que en su opinión no le había dejado hablar. "Es una caradura, no me ha dejado hablar", destacaba. Una persona de la organización del acto respondía a la mujer diciéndole que la ministra ya le había dejado hablar. "Caradura será usted", le espetaba.