Xavier Font, de Locomía, se enfrenta a todas sus polémicas, esta tarde en Y ahora Sonsoles

Xavier Font fue uno de los fundadores de Locomía, uno de los grupos por excelencia de los años 80 y 90. Sin embargo, tras años de éxitos, el grupo se disolvió envuelto en polémicas y muchos le señalaban a él como el culpable.

Las relaciones personales y amorosas de sus integrantes terminaron dinamitando el grupo y tanto los miembros de la formación original como los nuevos cargaron contra Xavier Font. Estos afirmaron que no solo les engañaba a nivel económico, sino también personal.

Después de que todos los miembros de Locomía hablaran, Xavier Font rompe su silencio en Y ahora Sonsoles. ¿Qué opina de esta guerra mediática? ¡No te lo pierdas, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!