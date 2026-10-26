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Xavier Font, de Locomía, se enfrenta a todas sus polémicas, esta tarde en Y ahora Sonsoles

Fue el fundador de Locomía, pero también el origen de muchas de sus polémicas. Después de que casi todos sus miembros le señalaran como el culpable del declive, Xavier Font rompe su silencio en Y ahora Sonsoles.

Xavier Font

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Xavier Font fue uno de los fundadores de Locomía, uno de los grupos por excelencia de los años 80 y 90. Sin embargo, tras años de éxitos, el grupo se disolvió envuelto en polémicas y muchos le señalaban a él como el culpable.

Las relaciones personales y amorosas de sus integrantes terminaron dinamitando el grupo y tanto los miembros de la formación original como los nuevos cargaron contra Xavier Font. Estos afirmaron que no solo les engañaba a nivel económico, sino también personal.

Después de que todos los miembros de Locomía hablaran, Xavier Font rompe su silencio en Y ahora Sonsoles. ¿Qué opina de esta guerra mediática? ¡No te lo pierdas, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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