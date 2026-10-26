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PASAPALABRA
Paola Dominguín cuenta en Pasapalabra cómo el ejercicio ha transformado su vida a los 65 años
La invitada explica que practicar yoga y levantar pesas le ayuda a empezar cada día con energía y asegura que el deporte ha cambiado su cuerpo.
Durante su visita a Pasapalabra, Paola Dominguín anima a disfrutar del tiempo libre, especialmente cuando se dispone de más tiempo a cierta edad.
La modelo y actriz asegura que el deporte la ayuda a levantarse cada día. Hace yoga y pesas desde hace dos años, una rutina con la que se siente estupenda.