El premio que ha desconcertado a Jorge Fernández: “Escríbenos para decirnos qué tal”

El primer panel de Rafa ha sido todo un éxito. Y es que, más allá de haber conseguido llevarse los 350€ que había acumulado en su marcador al resolverlo correctamente, también ha añadido un premio valorado en 160€. Es decir, un total de 510€; pero, ¿qué premio era?

“Tres días con sabor”, leía Jorge Fernández cuando el concursante recogía el gajo: “Ya nos cuentas a ver que tal”. Por lo que parecía, el presentador no tenía ni idea de qué estaba entregando; una intriga que le ha recordado al finalizar el panel en cuestión: “Realmente no sé muy bien de qué va esto, pero me gustaría que nos escribieras y nos dijeras qué tal la experiencia”.

¿Sabes en qué consiste exactamente este premio o estás igual de desconcertado que Jorge? Dale play al vídeo de arriba para ver el panel y analizar los detalles de estos “tres días con sabor”.