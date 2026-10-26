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Mejores momentos | 26 de octubre

El premio que ha desconcertado a Jorge Fernández: “Escríbenos para decirnos qué tal”

Rafa ha empezado en La ruleta de la suerte llevándose 350€ y un premio. Ahora bien, ¿en qué consiste este premio? ¡Ni siquiera Jorge Fernández lo sabe!

Jorge Fernández en La ruleta de la suerte

El premio que ha desconcertado a Jorge Fernández: “Escríbenos para decirnos qué tal”

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Borja Tamayo
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El primer panel de Rafa ha sido todo un éxito. Y es que, más allá de haber conseguido llevarse los 350€ que había acumulado en su marcador al resolverlo correctamente, también ha añadido un premio valorado en 160€. Es decir, un total de 510€; pero, ¿qué premio era?

“Tres días con sabor”, leía Jorge Fernández cuando el concursante recogía el gajo: “Ya nos cuentas a ver que tal”. Por lo que parecía, el presentador no tenía ni idea de qué estaba entregando; una intriga que le ha recordado al finalizar el panel en cuestión: “Realmente no sé muy bien de qué va esto, pero me gustaría que nos escribieras y nos dijeras qué tal la experiencia”.

¿Sabes en qué consiste exactamente este premio o estás igual de desconcertado que Jorge? Dale play al vídeo de arriba para ver el panel y analizar los detalles de estos “tres días con sabor”.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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