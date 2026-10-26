Rafa “lo da absolutamente todo” para conseguir el Bote y colarse en la Gran Final

El Panel con Bote tiene un premio lo suficientemente elevado como para que aquel afortunado que caiga en la casilla dorada se plante en un abrir y cerrar de ojos en la Gran Final. Una realidad de la que Rafa era plenamente consciente y que lo ha llevado a perseguirla sin parar.

Con cada tirada, el Bote iba aumentando; pero también su marcador. De hecho, ha logrado reunir los dos gajos del Gran Premio que suponían una consola valorada en 1.000€. Ahora bien, esto no le garantizaba el paso al último panel y él tenía claro lo que quería, por lo que dejar de lanzar no era una opción.

Giro a giro, y como el propio Jorge Fernández ha reconocido, Rafa “lo ha dado absolutamente todo”. Pero, ¿esto habrá sido suficiente? Descúbrelo dando play al vídeo de arriba.