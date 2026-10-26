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Mejores momentos | 26 de octubre

Rafa “lo da absolutamente todo” para conseguir el Bote y colarse en la Gran Final

Miriam apuntaba maneras para llegar a la Gran Final; sin embargo, Rafa le ha querido plantar cara en el emocionante Panel con Bote.

Rafa en La ruleta de la suerte

Rafa “lo da absolutamente todo” para conseguir el Bote y colarse en la Gran Final

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Borja Tamayo
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El Panel con Bote tiene un premio lo suficientemente elevado como para que aquel afortunado que caiga en la casilla dorada se plante en un abrir y cerrar de ojos en la Gran Final. Una realidad de la que Rafa era plenamente consciente y que lo ha llevado a perseguirla sin parar.

Con cada tirada, el Bote iba aumentando; pero también su marcador. De hecho, ha logrado reunir los dos gajos del Gran Premio que suponían una consola valorada en 1.000€. Ahora bien, esto no le garantizaba el paso al último panel y él tenía claro lo que quería, por lo que dejar de lanzar no era una opción.

Giro a giro, y como el propio Jorge Fernández ha reconocido, Rafa “lo ha dado absolutamente todo”. Pero, ¿esto habrá sido suficiente? Descúbrelo dando play al vídeo de arriba.

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