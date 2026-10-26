Melani Olivares revela la clave para que una relación abierta funcione durante años

Melani Olivares ha defendido en La Mesa que una relación abierta debe ser fruto de un acuerdo entre ambos miembros de la pareja. Para ella, no consiste únicamente en incorporar a una tercera persona.

Durante el debate, la actriz ha explicado que conoce parejas a las que este modelo les funciona y que llevan 20 años juntas. Según ha contado, abrieron su relación cuando llevaban una década como pareja.