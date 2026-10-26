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La Mesa
Melani Olivares revela la clave para que una relación abierta funcione durante años
La actriz comparte en La Mesa su visión sobre las relaciones abiertas y asegura que conoce parejas que mantienen este modelo desde hace dos décadas.
Melani Olivares ha defendido en La Mesa que una relación abierta debe ser fruto de un acuerdo entre ambos miembros de la pareja. Para ella, no consiste únicamente en incorporar a una tercera persona.
Durante el debate, la actriz ha explicado que conoce parejas a las que este modelo les funciona y que llevan 20 años juntas. Según ha contado, abrieron su relación cuando llevaban una década como pareja.