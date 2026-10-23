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NIHILISMO JUVENIL

El nihilismo financiero de los jóvenes: más viajes, más gastos pero nada para acceder a una vivienda

Analizamos el término conocido como nihilismo, jóvenes que prefieren gastarse 400 euros en un viaje o 100 en un festival pero a la hora de encontrar vivienda, no tienen dinero.

Ahorro jóvenes

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Manuel Pinardo
Publicado:

En el plató de Espejo Público hemos analizado la controversia de a palabra 'nihilismo financiero' en los jóvenes y se ha llevado a cabo un debate sobre los hábitos de consumo, la capacidad de ahorro y los estilos de vida de los jóvenes españoles, un fenómeno que expertos y analistas han bautizado recientemente como 'nihilismo financiero'.

El concepto define una postura de rechazo frontal hacia la planificación económica tradicional y el ahorro a largo plazo, bajo la premisa de que metas como la adquisición de una vivienda se han convertido en una quimera inaccesible.

Viajes, conciertos y caprichos

El informe de actualidad expuso una radiografía del consumo juvenil caracterizada por la paradoja de ver terrazas concurridas, festivales musicales con entradas agotadas en cuestión de minutos, la adquisición de smartphones de alta gama valorados en torno a los 450 euros, billetes de avión a destinos lejanos como Japón con una media de 200 euros en desplazamientos o un gasto medio de 84 euros en conciertos.

Frente a este despliegue de ocio, el sector inmobiliario refleja el gran freno generacional, donde se resalta que es más fácil montar en avión que entrar en una casa, ya que los jóvenes se apañan con ingenio para viajar con presupuestos ajustados mientras perciben el acceso a la propiedad como un objetivo imposible.

El desglose detallado de los gastos mensuales individuales abrió una brecha de opiniones entre los colaboradores, ya que mientras unos sectores inciden en que los jóvenes priorizan el ocio inmediato, otros recuerdan que la presión del entorno digital y el escaparate constante de las redes sociales impulsan esta cultura de la gratificación instantánea.

Madueño carga contra los jóvenes

La réplica más incisiva provino del colaborador Madueño, quien censuró con dureza que se lancen reproches económicos a una generación que se enfrenta a un mercado laboral estancado y a sueldos insuficientes.

Para Madueño, resulta increíble que aparezcan sectores de los llamados 'boomers' dando lecciones a quienes no pueden resolver sus problemas, apuntando que todo el sistema les ha llevado a esta situación cuando tanto la izquierda como la derecha han subrayado la necesidad de romper los lazos familiares y fomentar el nihilismo, dejando finalmente a una generación completamente estancada.

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