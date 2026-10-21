Marcos de Quinto carga contra las "paguitas" del Gobierno: "Cada martes, una sorpresa a costa del dinero de los contribuyentes"

¿Debería haber más controles a la hora de dar ayudas públicas? El empresario Marcos de Quinto así lo cree y defiende que estas ayudas "no deben cronificarse". Así lo ha mantenido hoy en Espejo Público, tras publicarlo también en redes sociales. El empresario ha asegurado que "hay mucha gente subsidiada que podía perfectamente trabajar" y denuncia que las ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros se han convertido en "martes electorales" y que parecen una "tómbola": "Cada martes, una sorpresa a costa del dinero de los contribuyentes".

"Es importante alertar sobre la obligación de los poderes públicos de extremar los controles"

Marcos de Quinto asegura que "cualquier ayuda pública conlleva riesgo" y que por eso "es importante alertar sobre la obligación de los poderes públicos de extremar los controles". El empresario apunta a que "hay que distinguir entre lo que es la picaresca de este país, y lo que es el fraude de las mafias".

"Hay gente que son profesionales de acumular pagas"

De hecho, De Quinto ha numerado las que asegura que son alguna de ellas: "El mercado negro de empadronamiento, los contratos laborales ficticios, la falta de residencia efectiva y las tramas organizadas que simulan delitos de violencia de género". El empresario ha asegurado que "son ciertas" y que "hay gente que son profesionales de acumular pagas" y denuncia que "el dinero es de todos y hay un tema ético". Por eso Marcos de Quinto insiste en que "las paguitas deben ser puntales y que los funcionarios vean que el dinero no es de ellos".

Eduardo Rubiño vs Mariló Montero

Sin embargo, el portavoz adjunto de Más Madrid Eduardo Rubiño ha defendido que el Gobierno está de "plena vigencia" y que las medidas sociales que se aprueban "son cosas necesarias. Las cuentas no se van a romper. Quiero recordar que gracias a los datos económicos hay margen".

En cambio, Mariló Montero defiende que el defraudador de ayudas sociales es "un perfil real".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.