Barcelona intenta recuperar la normalidad tras los disturbios del sábado: "No era una manifestación"

Barcelona continúa este lunes recuperándose de los disturbios registrados el pasado sábado. Dos días después de una noche marcada por los saqueos, los destrozos y los enfrentamientos con la policía, numerosos establecimientos todavía muestran las consecuencias de la violencia: escaparates rotos, vitrinas vacías y fachadas cubiertas con paneles de madera para proteger los locales.

Los comerciantes han regresado a sus negocios para limpiar los restos de cristales, comprobar las pérdidas y evaluar la mercancía sustraída. Algunas joyerías y tiendas del centro han quedado prácticamente vacías tras los asaltos. La preocupación sigue presente entre quienes viven y trabajan en las zonas afectadas, que intentan recuperar la actividad mientras calculan el alcance de los daños.

"No era una manifestación", explicaba uno de los comerciantes afectados al relatar cómo se desarrollaron los hechos. Según su testimonio, grupos de jóvenes comenzaron a reunirse durante la tarde del sábado en distintos puntos de la ciudad, se dispersaban ante la presencia policial y volvían a aparecer en otras zonas. La situación llevó a algunos establecimientos a cerrar sus puertas, aunque posteriormente sus propietarios recibieron imágenes de los destrozos sufridos por sus negocios.

En directo en Espejo Público, Toni Castejón, portavoz del sindicato de Mossos, ha abordado las características de los disturbios y las dificultades para anticiparse a los movimientos de los participantes. Según ha explicado, las convocatorias ya circulaban por redes sociales antes del sábado, pero la forma de actuar de los grupos complicó la intervención policial.

Armas, guantes y encapuchados

Castejón ha señalado que los participantes se reunían en grupos reducidos, se dispersaban y volvían a actuar en otros puntos. Esta dinámica, según su explicación, dificultó la previsión de los incidentes y contribuyó a que los altercados se extendieran por diferentes zonas de Barcelona.

El portavoz sindical también ha descrito los materiales que, según ha indicado durante la entrevista, se encontraron entre los objetos intervenidos, como martillos, guantes, capuchas y esprays. En su análisis, el objetivo predominante de quienes participaron en los saqueos habría sido robar mercancía y causar destrozos, más que expresar una reivindicación política concreta.

El balance ofrecido en el programa recoge 14 agentes heridos, cuatro de ellos de gravedad, además de daños en el mobiliario urbano estimados en unos 36.000 euros. Los desperfectos afectan también a vehículos y establecimientos comerciales, algunos de los cuales permanecían cerrados este lunes.

Los Mossos investigan el origen de la convocatoria

Mientras Barcelona trata de volver a la normalidad, los Mossos d'Esquadra investigan el origen de una convocatoria anónima difundida por redes sociales y vinculada durante el programa a una plataforma denominada Blocus. La investigación busca esclarecer quién impulsó los llamamientos, si existió una coordinación previa y qué motivaciones había detrás de los saqueos.

Durante el debate televisivo se han planteado distintas hipótesis sobre una posible injerencia externa o un intento de desestabilización. Sin embargo, las intervenciones recogidas en la transcripción no aportan pruebas concluyentes que permitan atribuir la organización de los disturbios a una entidad o actor concreto.

La actuación policial también ha centrado parte del análisis. Durante el programa se ha reconocido que hubo fallos de previsión, pese a que algunas convocatorias circulaban previamente por redes sociales. La movilidad de los grupos y su dispersión en distintos puntos habrían dificultado el control de los incidentes.

Dos días después de los hechos, los comerciantes siguen pendientes de las reparaciones y de las pérdidas económicas, mientras las autoridades tratan de identificar a los responsables y esclarecer el origen de la convocatoria. La investigación continúa abierta y la principal incógnita sigue siendo quién estuvo detrás de los llamamientos que desembocaron en una noche de saqueos y violencia en Barcelona.

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