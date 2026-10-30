Ana sigue buscando a su hermano José Ángel, desaparecido tras el accidente de tren en Urda: "Tenemos que seguir unidos y mantener la esperanza"

"No sé nada, nada. No tengo palabras, ya no me salen ni las lágrimas", así describe Ana las horas de angustia que está viviendo desde que perdió el contacto con su hermano José Ángel San Emeterio, uno de los pasajeros desaparecidos tras el choque de trenes en Urda (Toledo). La familia continúa sin noticias de su paradero y mantiene la esperanza de encontrarlo con vida.

José Ángel viajaba en el vagón número 8 del AVE que cubría el trayecto entre Madrid y Sevilla. Lo hacía acompañado de su perro, Trece, que fue localizado por la Guardia Civil entre los restos del tren y entregado posteriormente a la familia. La aparición del animal supuso un pequeño alivio para sus allegados, pero de José Ángel todavía no hay noticias.

"Aquí seguimos luchando, mis padres, mi familia, el mundo entero. Tenemos que seguir unidos, tenemos la esperanza", explica Ana, que no pierde la confianza en recibir una llamada que les permita conocer qué ha ocurrido con su hermano. Su mujer, su hija Martina y el resto de sus familiares continúan pendientes de cualquier información sobre su paradero.

"No sabemos nada"

La desesperación aumenta con el paso de las horas: "Lo que no es justo es que sea la hora que es y que no sepamos nada", lamenta. La familia reclama que se mantenga el esfuerzo de búsqueda y agradece el trabajo de los equipos de emergencia que participan en el operativo, "tengo que dar las gracias a todas esas personas que están ahí, pero necesitamos más, más personas".

La incertidumbre de los San Emeterio se suma a la de decenas de familias que siguen esperando noticias de sus seres queridos. Según el último balance del Centro Integrado de Datos, el accidente ha dejado 69 fallecidos y se han registrado 70 denuncias por desaparición. Las labores de identificación continúan y los familiares han aportado muestras de ADN para facilitar el cotejo con los cuerpos recuperados.

Mientras los equipos de emergencia y los especialistas continúan trabajando, Ana se aferra a la esperanza de volver a encontrar a su hermano. "Mi hermano nos está esperando, su mujer, Martina, su hija, todos los familiares", insiste. Una espera que se prolonga y que mantiene a toda una familia pendiente del teléfono, a la espera de una noticia que pueda cambiarlo todo.

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