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Anécdota inédita

Melody saca a la luz la vergüenza que pasó delante de Marc Anthony en una gala de premios: “Me quedé en cueros”

Melody ha compartido una de sus anécdotas más surrealistas y divertidas de su trayectoria profesional: el día que sufrió un grave percance de vestuario justo enfrente del mismísimo Marc Anthony y del que todavía recuerda la tremenda vergüenza que sintió en aquel momento.

Melody recuerda la vergüenza que pasó delante de Marc Anthony en una gala de premios: “Me quedé en cueros”

Melody recuerda la vergüenza que pasó delante de Marc Anthony en una gala de premios: “Me quedé en cueros”

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Julián López
Julián López
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A lo largo de su carrera, Melody se ha consolidado como una de las artistas más espontáneas y queridas del panorama nacional. Sin embargo, detrás de la soltura que demuestra en cada escenario, la cantante andaluza también ha tenido que enfrentarse a momentos en los que quiso que la tierra le tragara.

Durante su entrevista de El Hormiguero, la artista echó la vista atrás para rememorar una coincidencia de lo más surrealista con una gran estrella de la música latina.

El episodio tuvo lugar durante la gala de Premios Billboard en Miami. Lo que no imaginaba Melody es que su primer cruce con Marc Anthony estaría marcado por un inesperado problema de vestuario justo en el momento más inoportuno.

"Me quedé en cueros", confesó la intérprete entre risas al recordar cómo alguien le pisó la gran falda que llevaba, llegando a romperse. Por suerte, Melody echó mano a la falda para evitar que fuera a mayores: “Menos mal que me agarré”, reconoce la artista,

A pesar del gran apuro inicial y la vergüenza del momento, Melody convirtió el mal trago en anécdota al revelar lo que Marc Anthony le dijo en ese preciso momento. ¡Dale al play y descúbrelo en el vídeo!

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