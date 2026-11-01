Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¿LO SABÍAS?

¿De dónde viene la expresión “no está el horno para bollos”?: Jorge Fernández explica su origen

La expresión “no está el horno para bollos” ha aparecido en un panel de La ruleta de la suerte y el presentador ha aprovechado la ocasión para explicar el origen de la frase.

Jorge Fernández explica su origen

¿De dónde viene la expresión “no está el horno para bollos”?: Jorge Fernández explica su origen

Publicidad

El panel “¡Me lo expliquen!” de La ruleta de la suerte suele traer consigo refranes o expresiones populares que usamos y, sin embargo, la gran mayoría de veces no conocemos nada acerca de su origen.

Este ha sido el caso de la expresión “no está el horno para bollos” que, aprovechando que los concursantes creían saber su origen, Jorge Fernández lo ha explicado más en detalle.

Y es que, hoy en día, nuestros mejores amigos de la cocina lenta, los hornos, tienen multiplicidad de modos que hacen de la repostería un trabajo al alcance de todos. Pero no siempre fue así, hubo un tiempo en el que estos electrodomésticos tenían que estar a la temperatura perfecta para poder hacer un simple bollo: de ahí el inicio de la expresión popular. ¿Lo sabías? Dale play al vídeo de arriba si quieres saber más detalles sobre este panel del refranero.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

Publicidad

Programas

¡Melendi se compromete a grabar un disco a una talent de Pablo López tras una Batalla inolvidable!

¡Melendi se compromete a grabar un disco a una talent de Pablo López tras una Batalla inolvidable!

Jorge Fernández explica su origen

¿De dónde viene la expresión “no está el horno para bollos”?: Jorge Fernández explica su origen

El final más inesperado de Moisés en AlaZ: se planta... ¡y cuenta un chiste!

El final más inesperado de Moisés en AlaZ: se planta... ¡y cuenta un chiste!

Thais Villa y Joseba Arguiñano
EN SUS REPORTAJES

Thais Villa revela cómo consigue que los políticos le hagan caso en la calle: “Me he arrodillado”

Tamara Falcó recuerda el día en que Victoria Beckham cenó en su casa: "Su menú era pescado hervido con verduras"
Tertulia de actualidad

Tamara Falcó recuerda el día en que Victoria Beckham cenó en su casa: "Su menú era pescado hervido con verduras"

Los coaches se enfrentan a sus decisiones más complicadas en la segunda noche de Batallas de La Voz
A las 22.00 horas

Los coaches se enfrentan a sus decisiones más complicadas en la segunda noche de Batallas de La Voz

Tras una primera noche de Batallas, los coaches aún tienen que decidir qué talents de sus equipos avanzan a la siguiente fase.

Antonio
ACCIDENTE DE URDA

El accidente de trenes de Urda (Toledo), contado a través de los testimonios de Y ahora Sonsoles

El choque de trenes de Urda (Toledo) ha marcado la actualidad de nuestro país estos días. Una tragedia que en Y ahora Sonsoles hemos conocido de cerca gracias a algunos supervivientes, familiares de pasajeros y personas que ayudaron en la tragedia.

Miriam arrasa en La ruleta de la suerte noche, pero se queda a una palabra de los 100.000 euros

Miriam arrasa en La ruleta de la suerte noche, pero se queda a una palabra de los 100.000 euros

El Panel Final deja a Miriam sin el gran premio de La ruleta de la suerte noche

¡Tenía los 100.000 euros! El Panel Final deja a Miriam sin el gran premio de La ruleta de la suerte noche

Miriam se lleva un Bote espectacular y se convierte en la gran ganadora de la noche

Miriam se lleva un Bote espectacular y se convierte en la gran ganadora de la noche

Publicidad