¿De dónde viene la expresión “no está el horno para bollos”?: Jorge Fernández explica su origen

El panel “¡Me lo expliquen!” de La ruleta de la suerte suele traer consigo refranes o expresiones populares que usamos y, sin embargo, la gran mayoría de veces no conocemos nada acerca de su origen.

Este ha sido el caso de la expresión “no está el horno para bollos” que, aprovechando que los concursantes creían saber su origen, Jorge Fernández lo ha explicado más en detalle.

Y es que, hoy en día, nuestros mejores amigos de la cocina lenta, los hornos, tienen multiplicidad de modos que hacen de la repostería un trabajo al alcance de todos. Pero no siempre fue así, hubo un tiempo en el que estos electrodomésticos tenían que estar a la temperatura perfecta para poder hacer un simple bollo: de ahí el inicio de la expresión popular. ¿Lo sabías? Dale play al vídeo de arriba si quieres saber más detalles sobre este panel del refranero.