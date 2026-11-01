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¡Melendi se compromete a grabar un disco a una talent de Pablo López tras una Batalla inolvidable!

El coach asturiano ha sorprendido a todos con una propuesta inesperada después de escuchar el espectacular dueto de Adriana y Lucía.

¡Melendi se compromete a grabar un disco a una talent de Pablo López tras una Batalla inolvidable!

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¡La Batalla entre Adriana y Lucía ha sido una auténtica locura! Las dos talents del equipo de Pablo López han firmado un dueto inolvidable en La Voz 2026, poniendo a su coach en una situación de lo más complicada a la hora de elegir con cuál de las dos quedarse.

Sin embargo, antes de que el malagueño tomase una decisión y comenzase el tiempo de robo, Melendi ha querido intervenir con una propuesta que nadie esperaba.

“Me comprometo a grabarle un disco”, ha asegurado el asturiano, dejando claro que estaba dispuesto a trabajar con cualquiera de las dos talents que no fuese elegida por Pablo López.

Una promesa que demuestra lo mucho que le han impresionado las voces de Adriana y Lucía y que ha añadido todavía más emoción a una de las Batallas más especiales de la noche. ¡No te pierdas el momentazo de Melendi y su inesperada propuesta!

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