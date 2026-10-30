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Rally Dakar 2027

El Dakar 2027 arrancará en Portugal, se disputará en Marruecos y concluirá en Marrakech

La organización del Rally Dakar hace oficial el nuevo recorrido tras la imposibilidad de celebrarlo en Arabia Saudí.

El recorrido del Rally Dakar 2027

El recorrido del Rally Dakar 2027 @dakar

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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La próxima edición del Rally Dakar, entre el 9 y el 23 de enero de 2027, se correrá entre Portugal y Marruecos, según ha hecho oficial este viernes la organización del mítico rally, después de anunciar hace días que la 49.ª edición no se correría en Araba Saudí por "los recientes acontecimientos en la región".

De esta forma, el recorrido del próximo Rally Dakar ya es oficial, con salida en la localidad portuguesa del Algarve el 9 de enero y la última etapa el 23 de enero en Marrakech (Marruecos). por delante, un prólogo y doce etapas entre Loulé-Faro en Portugal y Marrakech en Marruecos. La edición 49º del Dakar contará con 7.824 km de recorrido, incluyendo 4.341 km de especial.

"Portugal y Marruecos acogerán excepcionalmente la 49 edición. A la luz de los recientes acontecimientos en el Reino de Arabia Saudita, el Dakar 2027 se trasladará excepcionalmente a Europa y África en 2027, antes de regresar al suelo saudí en 2028 para celebrar su 50ª edición. El Dakar Classic, la Misión Dakar Future 1000 y el programa Dakar Saudi Next Gen seguirán este cambio", informa la organización del Dakar.

El prólogo (129 kilómetros y 20 kilómetros de especial) y la primera etapa (300 kilómetros y 100 kilómetros de especial) serán en suelo portugués, antes de poner rumbo a suelo marroquí. Ya en Marruecos, los participantes del Rally Dakar afrontarán once etapas, con un día de descanso (Domingo, 17 de enero) ente la etapa 6 y 7.

"A su llegada al continente africano el 11 de enero, los competidores se trasladarán por traslado al primer campamento marroquí en Bouarfa. Desde la región oriental, en el noreste de Marruecos, la carrera se dirigirá inicialmente hacia el sur a lo largo de los Montes del Atlas, la verdadera columna vertebral del Reino, pasando por Zagora, luego Agadir, donde la caravana hará una pausa de 24 horas", informa la organización del Dakar.

"Entonces será hora de alejarse del Atlas y adentrarse en los vastos y poco explorados desiertos del extremo sur del país. Smara, que luego está casi llegando a Dakhla, marcará los puntos más alejados del mapa de la segunda semana. Desde allí, la caravana comenzará su viaje de regreso al norte, una vez más vía Smara, antes de seguir el Océano Atlántico y llegar a Marrakech, su destino final", añade la organización del Rally Dakar.

"La ruta, diseñada en las últimas semanas basándose en el conocimiento acumulado por los equipos organizadores y una serie de misiones de reconocimiento, cumple con los estándares habituales del mayor evento de rally-raid de la temporada, con 4.341 km de tramos especiales, una cifra cercana al formato de las ediciones recientes. A diario, la mayoría de las etapas especiales se extienden entre 350 y 500 kilómetros. Una media considerable, especialmente teniendo en cuenta la naturaleza específica del terreno a cubrir. Los expertos saben: los desiertos de Marruecos están entre los más exigentes del mundo, tanto para pilotos como para sus vehículos", detalla el Dakar en un comunicado en su página web.

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