Detenido un entrenador del equipo juvenil del Romo Fútbol Club de Getxo por abusos sexuales

La comisaría de la Ertzaintza de Getxo comenzó su investigación el pasado miércoles tras recibir cuatro denuncias informando de la comisión de presuntos delitos contra la libertad sexual de menores de edad. En estas, se señalaba como presunto autor de los hechos a uno de los entrenadores del equipo juvenil del Romo Fútbol Club de Getxo.

Un hombre de 30 años y nacionalidad española que carece de antecedentes previos con este cuerpo policial. La Ertzaintza no descarta que pudiera haber más víctimas por lo que mantiene la investigación abierta.

A través de un comunicado, el Romo Fútbol Club ha manifestado su "mayor rechazo a tan deleznable conducta". A las familias afectadas, además, les traslada "su cercanía y solidaridad, apoyo y acompañamiento necesario para el bienestar de los menores". Anuncian que se ha puesto en marcha un protocolo interno para tratar de esclarecer lo ocurrido comprometiéndose a ayudar a la investigación policial. En este sentido, garantizan que respetarán su desarrollo.

Lo harán, aseguran, "evitando en todo momento especulaciones y valoraciones precipitadas" que puedan interferir en las pesquisas. Por otro lado, reclaman la "máxima responsabilidad a la hora de difundir rumores, comentarios e informaciones que puedan herir la sensibilidad de los menores afectados y del propio investigado". Finalmente, reafirman su compromiso en "la protección de los niños y adolescentes, la prevención de cualquier forma de violencia y la promoción de espacios seguros en todas sus actividades deportivas".

El Ayuntamiento de Getxo, por su parte, ha mostrado su preocupación y su "más firme rechazo a cualquier forma de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes". Anuncia, además, la activación del Protocolo de Actuación y Coordinación Interinstitucional frente a la Violencia Machista.