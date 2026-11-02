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El PSOE cae y la derecha ganaría las elecciones con mayoría absoluta, según las primeras encuestas tras el accidente de Toledo

La tendencia que venían marcando las encuestas hasta ahora cambia y el PSOE que llegaba creciendo en los últimos sondeos presenta ahora una caída.

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El PSOE cae y la derecha ganaría las elecciones con mayoría absoluta, según las primeras encuestas tras el accidente de Toledo | EFE

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Luis Alcantud
Luis Alcantud
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Ya conocemos las primeras encuestas tras el trágico accidente de Urda (Toledo) que ha dejado al menos 69 muertos tras chocar dos trenes. La tendencia que venían marcando hasta ahora cambia y el PSOE que llegaba creciendo en los últimos sondeos presenta ahora una caída.

El accidente pasaría factura al PSOE

El PSOE cae según las últimas encuestas y PP sumaría con Vox mayoría absoluta. Según el último sondeo de La Razón, los socialistas caerían 2 décimas respecto a la anterior encuesta y se quedarían en torno a los 100 diputados. PP y Vox sumarían entre 204 y 208 escaños.

La tragedia ferroviaria en Toledo también pasa factura al PSOE en la última encuesta de Sigma Dos para 'EL MUNDO'. El el PSOE perdería unos 450.000 votos y podría quedarse por debajo de los 100 escaños. Alberto Núñez Feijóo recuperaría la senda ascendente y sumaría una holgada mayoría con Vox que se mantiene por encima de los 60 diputados.

En este sentido, según 'El Español', el accidente ha frenado la remontada del PSOE, que caería a los 106 escaños. PP y UPN sumarían 139 diputados y Vox seguiría por encima de los 60. Según el sondeo, los de Santiago Abascal superarían a socialistas en 5 provincias.

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