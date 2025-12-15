Famosos
La demanda que Norma Duval pretende interponer contra su exmarido Marc Ostacevic: "Le pedirá más de 250.000 euros"
La vedette ha perdido la paciencia tras las últimas declaraciones de su exmarido. Este habría incumplido el contrato que habían firmado tras su separación, por el que no podían hablar de su vida privada.
Publicidad
Norma Duval atraviesa un momento difícil. Este año, sus Navidades están marcadas por las ausencias tras la prematura muerte de su hermana Carla, la de su sobrino Juan Carlos y la enfermedad de su madre. Además, a todo ello se le suman las duras declaraciones de su exmarido, Marc Ostacevic, que aseguró que "se merece un monumento por aguantar a Norma".
Después de escuchar varias declaraciones de Ostacevic en distintos medios de comunicación cargando contra ella, Norma Duval pretende demandar a su exmarido. El motivo: un incumplimiento del contrato que ambos habrían firmado tras su separación, en el que prometían no hablar públicamente del otro de su intimidad.
"Norma y sus hijos no pueden más y le van a pedir 250.000 euros", advierte nuestra colaboradora Susana Uribarri, "sus declaraciones han sido la puntilla".
Más Noticias
- La gripe se dispara en nuestro país: los consejos de los expertos para no contagiarnos estas Navidades
- Las claves de la ruina de Fedra Lorente: todas las estafas que terminaron con el patrimonio de Miguel Morales
- Los efectos desconocidos de los alimentos: descubre cómo puede afectar el aguacate, el arroz o la ensalada a tu salud
Las declaraciones de Marc Ostacevic podrían costarle muy caras y Norma Duval parece querer llegar hasta el final. ¿Terminará pagando su exmarido por sus palabras?
Publicidad