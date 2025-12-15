El testimonio de dos españoles supervivientes al tiroteo en Australia: "Se escucharon durante diez minutos más de 50 disparos"

Leire y Pablo son dos de los supervivientes del tiroteo que tuvo lugar el domingo en la playa de Bondi, al este de Sídney (Australia) y que ha dejado un saldo de al menos 16 muertos. Ella iba a comprar con unos amigos, justo "por el lado contrario donde pasó todo" y de repente "empezamos como a escuchar disparos, que para nuestra cabeza eran petardos".

Cuenta que miraba al cielo al creer que se trataba de "fuegos artificiales", pero no entendió la gravedad de lo ocurrido hasta que vio como "todo el mundo venía corriendo hacia nosotros, avalancha de gente, todo el mundo gritando, intentándose esconder en cualquier lugar".

Se refugiaron en un hotel , donde asegura que solo escuchaba los disparos del exterior: "No parábamos de escuchar tiro tras tiro y es que pues por lo mínimo, por lo menos escuchamos 50 tiros". Por su parte Jorge, afirma que en la llamada con Leire "se escuchaban los disparos y luego durante 10 minutos más de 50 disparos".

El "héroe"

Ahmed al Ahmed, uno de los heridos del tiroteo y el héroe de este. Se abalanzó sobre uno de los tiradores y resultó herido. "Este hombre es un héroe. No sé quién en su sano juicio, en una situación así, decidiría tomar esa decisión", señala Leire, que añade que el acto simplemente "no piensas y actúas directamente desde el impulso".

Cree que "nadie hubiera hecho esto" poniendo de ejemplo que "una vez ya tienen a los dos terroristas como controlados, ya mucha gente se avalancha sobre ellos. Incluso unos se avalanchan y se piensan que los tienen que detener porque piensan que forma parte de eso".

Sobre el estado de salud del "héroe", desconocen su situación detallada, aunque vuelve a reiterar que "solo sabemos que ese hombre es un héroe y que está controlado todo en el hospital".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.