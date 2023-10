La madre del nuevo hijo de Bertín Osborne estalla contra el cantante: "Todo lo que estoy sufriendo mi bebé lo percibe"

Gabriela Guillén, madre del futuro hijo de Bertín Osborne, ha explotado en redes sociales acusando al cantante de no interesarse del hijo que ambos esperan en común. Asegura que desde el famoso cumpleaños del 'turronero' el pasado mes de julio no se han vuelto a encontrar. Esa noche la pasaron juntos pero desde ese día Bertín no ha vuelto a verla.

"Yo me había creído todo lo que me había dicho. No soy cualquiera ni una más, ni un rollete. Me he quedado embarazada de una persona con la que he estado mucho tiempo. Todo lo que estoy sufriendo mi bebé lo percibe", lamentaba.

Cuenta Gabriela que le llamó cuando estuvo ingresada por un problema en el embarazo, pero tampoco pudo comunicarse con él. Cuenta Gabriela que hacía un masaje con madera y se sintió indispuesta. Su clienta tuvo que ayudarla. "Yo le llamé a él con la intención de contárselo. Me gustaría contaros mi historia porque si lo sabéis os vais a quedar calladitos", relata.

"Desde el primer momento Bertín ha dicho que el bebé es suyo aunque no tenía una relación con esta chica"

Señala Gema López que tal y como comentó la también periodista Paloma García Pelayo Bertín estaría esperando que nazca el bebé para pedir las pruebas de paternidad "Él lo ha confirmado a todo su entorno. Creo que Gabriela ya maneja esto, no me la creo", añade Pilar Vidal. "Bertín desde el primer momento dijo que no tenía una relación con esta chica pero el bebé era suyo", apunta.

Chabeli Navarro, otra 'amiga especial' del cantante que asegura que Bertín la obligó a abortar, asegura que no le sorprende que Bertín Osborne le haya pedido una prueba de paternidad a Gabriela ya que actuó de la misma forma con ella. "Es la mejor amiga de Ivonne Reyes y sabe de qué va la historia. Si Bertín sabe que ese hijo es suyo es un torpe. Ya se estaría haciendo cargo económicamente de algunos gastos", añade Vidal