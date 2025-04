La madre del menor que intentó suicidarse por un presunto caso de acoso en Las Palmas: "Siempre ha sufrido 'bullying' desde pequeño"

La madre del menor de 13 años que presuntamente intentó suicidarse por un caso de 'bullying' en Las Palmas de Gran Canaria ha hablado a cámara por primera vez para aclarar desde el anonimato algunas de las cosas que se están publicando sobre su hijo estos días. En una entrevista en exclusiva para Espejo Público ha querido explicar en primer lugar el grave estado de salud del menor: "Está estable pero crítico, entró muy mal, se mantiene lo que puede...Está muy muy crítico", explica preocupada.

La madre del joven insiste en que su hijo es víctima de 'bullying' y que además lo sufre desde pequeño: "Quiero aclarar que siempre ha sufrido 'bullying' desde pequeño, no he puesto denuncia porque siempre lo he hablado con los profesores, el niño me comentaba pasa esto, se burlan de mí, me hacen esto...", y añade que ha sufrido episodios muy parecidos en varios centros escolares, incluso fuera de España.

"Detrás de los profesores le hacían cosas"

"El niño venía con una cara...Y yo le decía defiéndete", expresa la madre.

Nunca llegó a sufrir agresiones físicas, pero sí verbales, en ocasiones por su físico: "Lo hacían de palabra, la gente trabaja con la palabra. Es un niño que calla, para dentro, me decía mamá me hacen esto...".

La madre del menor confirma que nunca interpuso una denuncia ante la Policía Nacional, aunque ahora se arrepiente de no haberlo hecho: "Ya veo que uno tiene que poner la denuncia en el primer momento. Otros padres que hablen automáticamente desde el primer momento".

No denunció pero asegura que sí habló con el centro educativo y que conocían el expediente de su hijo: "Yo era consciente, éramos conscientes, pero hablamos con el instituto...Yo había hablado con la profesora y se supone que lo habían arreglado...No sé si es verdad, me imagino que sí pero detrás de los profesores le hacían cosas". Antes de ir al instituto, en el colegio, el niño había hablado con una orientadora y conocían su historial: "Una orientadora lo estudió en el colegio, no es mentira", explica.

No culpar a los padres

El lunes por la tarde, el menor cayó al vacío por la ventanadesde un octavo piso de un edificio del barrio de La Feria. Los tendederos y los arbustos amortiguaron el golpe y salvaron milagrosamente su vida. El menor en ese momento se había quedado con su hermana pequeña de 9 años en la vivienda: "Mi esposo estaba abajo recogiendo algo de la moto y no tardó ni 15 minutos, que no digan que fue culpa de los padres, tiene 13 años y puede cuidar un rato de su hermana", explica la madre angustiada. Pide que no se culpe a los padres porque ninguna familia se merece pasar por la pesadilla que están viviendo ellos. Una pesadilla que dura años, llegando al punto de instalar cámaras en la vivienda para vigilar al menor: "Siempre ha estado vigilado por cámaras, no estuvo solo ni 15 minutos". Así fue como ella pudo ver a su hija llorando desesperadamente y avisó al padre para que subiera a la casa, pero cuando llegó arriba, el niño ya había caído al vacío.

Ahora la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer de la Policía Nacional, y la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias están llevando a cabo una investigación para tratar de determinar las causas de lo sucedido. Mientras tanto, el menor continúa ingresado en el Hospital Materno Infantil, luchando por recuperarse de unos traumatismos que pudieron costarle la vida.

