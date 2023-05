La madre de Alejandro, víctima de acoso escolar. "Mi hijo de 10 años se tiró por la ventana y se quitó la vida porque no soportaba ir al colegio"

Alejandro tenía 10 años. Era un niño despierto, distraído. No se centraba en clase. Tras visitar a varios especialistas sus padres descubrieron que era un niño con altas capacidades, con un cociente intelectual muy superior al resto.

Sus problemas en el colegio empezaron cuando tenía 7 años. Salía de clase muy nervioso. recuerda Idoya, "con síntomas de haber llorado. Tenía mucha ansiedad en ir a clase". Sus padres empezaron a notar que algo no iba bien, pero Alejandro no verbalizaba lo lo que estaba sufriendo, "lo que pasa en el colegio, se queda en el colegio", solía repetir a sus padres.

"No querían jugar con él, le aislaron"

Cuando su madre acudió a la profesora del menor para contarle que su hijo no estaba bien "se río de mí". Su hijo le contaba que esa docente "le humillaba constantemente, le decía que era tonto". Y ese comportamiento se contagió a sus compañeros de clase. Comenzaron a dejarle solo. "No querían jugar con él, le aislaron. Le empujaban con la mesa apretándole contra la pared, le tiraban las cosas al suelo". Alejandro callaba, pero su cuerpo hablaba por él. Empezó a tener pesadillas nocturnas, se orinaba en la cama, tenía problemas digestivos.

El colegio no activó el protocolo contra el acoso

Idoia pidió explicaciones al director del colegio, y le prometió que no iba a volver a tener de tutora a esa profesora, pero poco más. No activaron el protocolo contra el acoso escolar: "Lo único que hicieron fue subir un cómic en el que se hablaba del acoso y decirles a los niños, leedlo", recuerda Idoya.

Aunque pensó en cambiarle de colegio, el centro le recomendó que no lo hiciera, porque podría ser perjudicial para el menor. Su madre se siente culpable: "Si lo hubiera hecho a lo mejor le habría salvado la vida".

Las humillaciones duraron más de tres años. Hasta septiembre de 2021. Alejandro empezó el curso con ganas, porque tenía nuevos compañeros. Pero un día llegó a casa muy nervioso, "me decía que iban a volver a ponerle con esa profesora". Los días siguientes no quiso ir a clase. "Un día, acabamos de jugar, me fui al dormitorio y Alejandro se abrazó a mi hermana y le dijo, os quiero. Le dio un beso, abrió la ventana del baño y se tiró".

Kira también se quitó la vida con 15 años. Su padre, José Manuel López, también denuncia que el colegio no hizo nada. Los padres piden tolerancia cero, un plan nacional contra el acoso escolar y que el bullying sea tipificado como delito.