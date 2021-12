La madre del joven desaparecido en Badajoz, "desconsolada": "Algo ha ocurrido y por eso llora de esa manera"

Se busca a Pablo, un joven estudiante desaparecido desde el pasado jueves. Pablo tiene 21 años y estudia medicina. La última pista que se tiene de su paradero es el hallazgo de su teléfono móvil por un guardia civil fuera de servicio. El terminal fue hallado a orillas del río Guadiana, en Badajoz.

Se busca en los alrededores del Guadiana y el entorno de la residencia universitaria en la que vivía. En este momento se han suspendido las batidas terrestres porque se están investigando otras hipótesis.

Jerónimo Hernández es jefe de Protección Civil en Badajoz y sigue la búsqueda de Pablo desde el primer día. Señala que por el momento las líneas de investigación de la Policía no requiere los servicios de Cruz Roja y Protección Civil ni las batidas terrestres pero que en el momento en el que se vuelvan a necesitar emprenderán de nuevo la búsqueda.

"El río tiene unos tramos. Si el chico estuviera en el fondo del río puede ser que todavía no hubiera salido a flote", apunta este trabajador. Señala además que por el momento se tienen muy pocos datos y puede ser que el joven no sepa que se le busca o que haya sufrido un accidente y se encuentre en algún sitio en el que aún no se la ha localizado.

Explica la abogada penalista Beatriz de Vicente que cuando hay indicios o alguna idea que pudiera apuntar a un posible suicidio se hace una autopsia psicológica del desaparecido. Sin embargo, cuando se cree que puede ser un accidente, desaparición o muerte de forma violenta se realiza un análisis victimal. Para ello los investigadores analizan el entorno de la personas a la que están buscando y recrean cuáles fueron sus movimientos en las últimas 24 horas así como el reflejo de su estado en redes sociales.

Espejo Público se ha puesto en contacto con la madre del joven. Descarta la desaparición voluntaria. "No lo barajan porque no tenía ningún problema ni en los estudios ni personales. Algo ha ocurrido e imagino que por eso llora de esa manera, desconsuela oír hablar a la madre, lamenta Silvia González, redactora de Espejo Público.

