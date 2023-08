Luis Rubiales podría ser condenado a cinco años de prisión, según un catedrático en Derecho Penal

Son muchas las incógnitas que ahora mismo existen sobre la polémica de Luis Rubiales. El pasado sábado, la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), a través de su Comisión Disciplinaria, lo suspendió "con carácter provisional" y lo apartó "de toda actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional".

Emilio Cortés, catedrático en Derecho Penal y experto en derecho deportivo, ha explicado en el programa de Espejo Público cuáles serán los escenarios posibles que se vivirán en los próximos días y cuáles podrían ser las consecuencias penales para Luis Rubiales.

"Las dos únicas partes que tienen posibilidad para presentar una denuncia son el Ministerio Fiscal y la propia perjudicada. Todos los demás no tenemos capacidad de postular", ha iniciado el experto. Destacando que la Fiscalía tiene legitimidad para actuar en este tipo de casos, aunque Jennifer Hermoso no denuncie.

Y ha asegurado que, en el supuesto de que la querella fuera eficaz, "se podría investigar una agresión sexual por parte de Rubiales, además de acusarle de otras tras calificaciones también como la de delito contra la integridad moral y la de delito de coacción".

"Es una forma de agresión sexual"

"La jurisprudencia nos enseña que estas actitudes son agresiones sexuales, y que este tipo de delitos tiene una pena de uno a cuatro años si no se ha empleado violencia o intimidación. Y si se ha empleado, el umbral sube hasta los cinco años", ha declarado.

Además, ha explicado que "el uso de violencia no hay que asimilarlo a la presencia de hematomas o heridas, basta con un mínimo de fuerza que sea causalmente eficaz para producir el resultado que pretende el autor". Dando a entender que, en este caso, violencia podría ser la sujeción que hace Rubiales de la cabeza de Jenni Hermoso para asegurarse de poder darle el beso.

Aunque el catedrático considera que aún falta por dilucidar si el consentimiento compareció en el momento del beso o no, "si no se prueba que compareció, sería una forma de agresión sexual". Y en ese caso cree que "no sería raro que se consiguiera una sentencia condenatoria para Luis Rubiales".