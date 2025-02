En directo juicio a Rubiales | Alexia Putellas: "Jenni estaba agobiada y enfadada, lloró de agotamiento", streaming en vídeo

Las jugadoras Alexia Putellas, Irene Paredes y Laia Codina cierran este jueves la primera semana del juicio a Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por el beso que dio a Jenni Hermoso tras la final del Mundial de 2023 y que ella ha denunciado que no consintió.

"Tía, me acaba de dar un beso Rubiales"

Alexia Putellas ha declarado por videoconferencia desde Barcelona. La jugadora iba detrás de Jenni Hermoso durante el saludo a las autoridades, momento en el que Luis Rubiales besó a la futbolista: "En directo no vi el beso porque estaba justo saludando a la reina. Luego sí que con el paso de las horas me di cuenta de lo que había sucedido. Jenni me lo comentó después del pasamanos protocolario de la entrega de medallas: 'Tía, me acaba de dar un beso Rubiales'. Yo le dije: 'Anda, calla'. Su cara ya era un poco rara. Esa fue la primera vez que me lo dijo; en ese momento no le di importancia".

"Luego, en el autobús, después de la celebración, se empiezan a hacer comentarios sobre el beso. Yo ahí pienso que ha sido como un beso fortuito. Ahí empiezan los cánticos e Irene Paredes dice que eso es grave, que no hagan bromas. Jenni vino y me dijo: 'Es que es muy fuerte'. Al ver el vídeo en ese momento veo lo que realmente ha pasado. 'Cómo se lo ocurre hacer eso, me ha agarrado al cara y me ha dado un beso', me dice", ha declarado la futbolista azulgrana.

Presiones en el avión

Alexia también ha relatado el viaje de vuelta a España desde Sídney: "En el avión ella estaba muy agobiada, nos decía que no la dejaban, que no paraban... Ya estaba enfadada. Quería disfrutar, pero ella no estaba ya. Eso pasó antes y después de las reuniones en el avión, al final se puso a llorar de agotamiento en el avión".

Sobre la reunión de Jenni con el expresidente de la RFEF en el avión: "Le piden que vaya a hablar con Rubiales y al volver nos explica que él no paraba de relatarle los hechos, como si él no lo hubiera vivido en primera persona, que lo hiciera por sus hijas, que saliera a desmentir que no había consentimiento... Ella le dijo que no hacía falta que él le explicara los hechos porque lo había vivido, que no iba a salir y que la dejaran en paz".

Vio a Hermoso visiblemente afectada en el vuelo: "Había un ambiente extraño, no de celebración. Intentamos quitarle hierro al asunto para que Jenni disfrutara también de ese momento y no estuviera pendiente de lo que estaba pasando, pero al final le estaba afectando y evidentemente estaba agotada".

"No puedo más"

En cuanto a las vacaciones en Ibiza tras la consecución del título, Alexia asegura que Hermoso "no estaba bien": "Intentábamos que estuviera alegre, pero alguna me llegó a decir 'no sé qué hago aquí'. En la rúa por las calles de Ibiza se me puso a llorar: 'No puedo más', me dijo. Estaba llorando antes incluso de empezar la rúa y se puso las gafas de sol".

"Entiendo que le siguen presionando para que haga el vídeo desmintiendo que el beso no fue consentido. Yo ahí no le pregunto porque estábamos a punto de empezar una rúa de celebración. Lo deduzco por lo que había sucedido en el avión, las reuniones... yo ahí entiendo que esa insistencia en lo del vídeo seguía", abunda en su declaración la jugadora del Barça.

Sobre la no convocatoria en la siguiente lista de la Selección española: "A ver... me sorprendió o no me pareció del todo correcto porque el motivo era para protegerla. Privarla de hacer su trabajo por algo que no había provocado era injusto. Lo dijo la seleccionadora, que había presión mediática y lo hizo para protegerla.

Las tres jugadoras previsiblemente ratificarán la versión que aportaron durante la fase de investigación del caso en la Audiencia Nacional, que respaldaba el relato de Hermoso sobre la falta de consentimiento y las presiones que sufrió para restarle importancia, como hizo este miércoles la guardameta del Real Madrid Misa Rodríguez.

Irene Paredes también tiene previsto declarar por videoconferencia.Tras ellas, será el turno de la jugadora del Arsenal Laia Codina, y después está prevista la comparecencia de una amiga de Jenni Hermoso que acompañó a las jugadoras que disfrutaron de un viaje a Ibiza tras la victoria del Mundial y que la Fiscalía cree que fue presionada para que convenciese a la jugadora para minimizar el beso.

El último en declarar será el exresponsable de cumplimiento normativo de la Federación Francisco Javier Puyol, a quien es previsible que se pregunte por el informe elaborado por el comité de Integridad de la RFEF días después de lo ocurrido, que se cerró sin consecuencias para Rubiales y que está siendo objeto de diversas versiones en el juicio.

18 testigos

Serán los últimos cinco testimonios de la primera semana del juicio que sienta en el banquillo a Luis Rubiales -que se enfrenta a una petición de dos años y medio de cárcel- y a otros tres acusados, para los que la Fiscalía pide año y medio: el exdirector de la Selección masculina Albert Luque; el exseleccionador de la femenina Jorge Vilda, y el exjefe de markéting de la RFEF Rubén Rivera.

Con ellos, habrán sido 18 los testigos, incluida la propia jugadora, que habrán relatado cómo vivieron aquel episodio que dio la vuelta al mundo y acabó con la salida de Rubiales de la RFEF tras cinco años al frente, y de los días posteriores, donde la Fiscalía sostiene que fueron frecuentes las presiones a Jenni Hermoso y a su familia para que dijese que el beso fue consentido.

La semana que viene, tras escuchar a más testigos, como la entrenadora de la Selección femenina, Montse Tomé, previsiblemente el miércoles será el turno de los acusados, a quienes el magistrado ha permitido declarar al final del juicio.

