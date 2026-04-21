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Regularización inmigrantes

Luis, un inmigrante que es víctima del "desorden" de la regularización:"Soy el número 62 y gracias a Dios, ha conseguido entrar"

Tras el comienzo de la regularización de migrantes, tanto Comisiones Obreras como UGT han destacado la "falta de medios" en las administraciones y exigen un aumento en la plantilla para hacer frente a esta situación.

Imagen de Luis

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Alba Gutiérrez
Publicado:

El lunes ha comenzado el plazo para solicitar de forma presencial la regularización extraordinaria de migrantes para todos aquellos que hayan solicitado previamente cita en una de las más de 400 oficinas de Correos, Seguridad Social y Extranjería para empezar los trámites. Sin embargo, la regularización presencial ha estado caracterizada por el desorden.

Desde el inicio, los funcionarios llevan días denunciando que no hay personal suficiente ni están preparados para afrontar la sobrecarga de trabajo que tienen desde el lunes. Tanto Comisiones Obreras (CCOO) como UGT han destacado la importante "falta de medios" de las administraciones para hacer frente a este proceso. El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado que existe una "falta de medios", aunque no es "nada nuevo". Para Álvarez, esos procesos de regularización ya venían "con muchas dificultades para desarrollarse" y durante el primer día para hacerlas efectivas, "se ha visto que tenemos necesidad de tener más medios".

Además, han denunciado la "improvisación" y "chapuza" que ha sido la puesta en marcha de la regularización en Correos. Desde Comisiones Obreras han asegurado que la formación de los trabajadores es insuficiente y que los manuales cuentan con varios errores. Asimismo, para evitar esa "chapuza", han exigido un 30% más de plantilla en sus oficinas.

"Me quedé fuera porque solo repartieron 60 números para el día de ayer"

En Espejo Público hemos analizado cómo está funcionando la regularización extraordinaria de migrantes. Tal y como han detallado, en Badalona "se reparten unos 70 números a primera hora de la mañana" para realizar la solicitud de la regularización. Para estar entre los 70 primeros, son muchos las personas que deciden pasar la noche en dicho recinto. Uno de ellos ha sido Luis. Ha asegurado que ayer se "quedó fuera porque solo repartieron 60" y eso que "llegó temprano". Durante la jornada de hoy martes ha tenido más suerte, al haber llegado "a las tres de la madrugada": "Soy el número 62 y gracias a Dios, conseguí entrar". Pese a lograrlo, asegura que "hay mucha gente que se ha quedado fuera".

Una situación similar se vive en Roquetas de Mar. Al añadir como requisito el certificado de vulnerabilidad, son muchos los migrantes que han tenido que dar un paso atrás para conseguirlo. En esta ciudad almeriense hay miles de personas que hacen cola para conseguir dicho certificado. Uno de ellos es Cher, que lleva haciendo cola durante dos noches. Tal y como ha explicado Cher, "al entrar me han pedido una fotocopia del pasaporte, una fotocopia del empadronamiento y mi número de teléfono".

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