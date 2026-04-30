El exfiscal Salvador Viada, sobre la declaración de Víctor de Aldama: "Encontrar a alguien que desde dentro te desvela todo es encontrar agua en el desierto"

El exfiscal del Tribunal Supremo Salvador Viada señala que en el juicio por el 'caso mascarillas' se ha concluido ya el periodo de aportar pruebas. "Ahora no es momento de aportar pruebas. Estamos en la fase de interrogatorio de los acusados. Se ha concluido ya toda la prueba menos la documental", explica.

Sobre la declaración de Víctor de Aldama este miércoles que ha precedido a la de Koldo García y José Luis Ábalos prevista para este jueves. Destaca que Aldama está intentando la máxima colaboración con la justicia para obtener el mejor trato desde el unto de vista criminal. Necesita un atenuante que le permitiría bajar uno o dos grados la pena, y así Aldama eludiría la prisión. "La colaboración no significa atribuirse delitos que él no ha cometido. Si le pillan mintiendo perderá todas las ventajas que busca obtener, él tiene que decir toda la verdad", determina.

Aldama tiene como abogado a José Antonio Choclan, un letrado que Viada define como un buen abogado. "Su letrado sabe que si le pillan en mentiras va a tener un perjuicio procesal muy grande".

"El fiscal Luzón es poco manipulable por parte del Gobierno"

Destaca además que en este caso el fiscal Luzón es poco manipulable por parte del Gobierno o de la fiscal general del Estado. "Tiene un subordinado que es un pedazo de fiscal. Este asunto está en buenas manos. Como fiscal, encontrarte a alguien que desde dentro te va desvelando los papeles, las actuaciones, los tiempos... es como agua en el desierto esto es una bendición quete ha tocado. Comprendo que la Fiscalía le está explotando todo lo que puede".

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