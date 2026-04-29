Aldama declara pagos para ganarse la confianza de Ábalos: "Hay que buscar unas señoritas y presentárselas al jefe"

El empresario Víctor de Aldama ha aportado nuevas declaraciones en la investigación que rodea al entorno del exministro José Luis Ábalos. En su testimonio, asegura que llevó a cabo gestiones personales y asumió distintos gastos con el objetivo de ganarse la confianza del dirigente.

Según su relato, una de estas situaciones se produjo durante un viaje oficial a México. Aldama ha explicado que fue entonces cuando recibió una petición por parte de Koldo García. "Hay que organizar algo al jefe para que se relaje": "Hay que buscar unas señoritas y presentárselas al jefe", ha señalado, citando las palabras que, según su versión, le trasladó el exasesor.

El empresario ha indicado que accedió a esa solicitud y que se trató de un episodio puntual. "Es la primera vez que Koldo me pide señoritas para Ábalos", ha asegurado, añadiendo que fue también la única ocasión en la que asumió ese tipo de gasto.

En su declaración, Aldama también ha hecho referencia a la situación personal del exministro. Ha señalado que trasladó a Koldo García su sorpresa por determinados gastos relacionados con la vivienda, en un contexto en el que, según su versión, Ábalos mantenía otras relaciones.

En ese momento, el empresario asegura haber recibido una respuesta directa: "Ella le tiene enganchado por los huevos" porque "parece ser que ella tenía un vídeo de algo que no voy a contar". Estas palabras hacen referencia, según el propio Aldama, a un supuesto episodio de presión relacionado con un contenido de carácter íntimo.

Otros pagos y favores

El testimonio también recoge otros ejemplos de ayudas económicas dirigidas al entorno del exministro. Aldama ha afirmado que asumió el coste de un tratamiento de fertilidad para la pareja de Koldo García, al explicar que "su pareja tenía problemas para quedarse embarazada".

Asimismo, ha indicado que adquirió para él un vehículo. "Un todoterreno de los pequeños, de los baratos, se lo pago yo", ha declarado.

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