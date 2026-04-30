Última hora del juicio por el 'caso mascarillas', en directo: Turno para José Luis Ábalos y Koldo García tras la declaración de Aldama

Casi ocho horas de declaración. Víctor de Aldama avisaba a su salida de prisión de que iba a "tirar de la manta" y, al menos de palabra, lo ha hecho en su turno ante el Supremo en el juicio por el 'caso mascarillas'. El comisionista no ha parado de disparar a todo y contra todos, ha dado detalles, fechas y cantidades concretas, pero no ha aportado pruebas. El empresario situó a Sánchez en el escalafón "uno" en una organización criminal con jerarquías, cuyo segunda posición ocuparía Ábalos, la tercera Koldo y ya en cuarto lugar él.

Hoy declarará Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos. Si bien estaba previsto que los tres acusados ​​ofrecieran sus respectivas versiones en la misma sesión, Aldama ocupó la jornada completa del miércoles.

Aldama dijo haber entregado entre 3,5 y 4 millones a Ábalos ya Koldo García, pero salpicó su declaración con alusiones a otros ministros, a la financiación del PSOE y al presidente del Gobierno. Está previsto que sea Koldo quien declare antes y que en último lugar lo haga Ábalos, después de que la abogada del exasesor apuntase que su prioridad era "prestar declaración con posterioridad" a Aldama.

Tras las palabras del acusado, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo ha calificado su testimonio de "gravísimo" y ha dicho: "Si a esta hora Sánchez no se ha querellado ya contra Aldama, entonces no era una inventada, es corrupción, tráfico de influencias y prostitución pagada con dinero público". El Gobierno por su parte, ha calificado de "mentiroso" a Aldama y reprocha que ha ha lanzado acusaciones contra el PSOE por presunta financiación irregular sin pruebas y en base a habladurías.

Víctor de Aldama aceptó colaborar con la Justicia para reducir su condena y eso lo ha dejado en mejor posición penal que al resto de acusados. Actualmente en libertad, el comisionista se enfrenta a una petición de 7 años de cárcel, mientras la solicitud de prisión para Ábalos es de 24 y de 19 para Koldo. La acusación del PP eleva a ambos la petición hasta los 30 años.

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