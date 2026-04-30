Juicio 'caso mascarillas'
Última hora del juicio por el 'caso mascarillas', en directo: Turno para José Luis Ábalos y Koldo García tras la declaración de Aldama
Sigue aquí en directo online la recta final del juicio por el 'caso mascarillas' con las declaraciones de Koldo García y José Luis Ábalos.
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Casi ocho horas de declaración. Víctor de Aldama avisaba a su salida de prisión de que iba a "tirar de la manta" y, al menos de palabra, lo ha hecho en su turno ante el Supremo en el juicio por el 'caso mascarillas'. El comisionista no ha parado de disparar a todo y contra todos, ha dado detalles, fechas y cantidades concretas, pero no ha aportado pruebas. El empresario situó a Sánchez en el escalafón "uno" en una organización criminal con jerarquías, cuyo segunda posición ocuparía Ábalos, la tercera Koldo y ya en cuarto lugar él.
Hoy declarará Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos. Si bien estaba previsto que los tres acusados ofrecieran sus respectivas versiones en la misma sesión, Aldama ocupó la jornada completa del miércoles.
Aldama dijo haber entregado entre 3,5 y 4 millones a Ábalos ya Koldo García, pero salpicó su declaración con alusiones a otros ministros, a la financiación del PSOE y al presidente del Gobierno. Está previsto que sea Koldo quien declare antes y que en último lugar lo haga Ábalos, después de que la abogada del exasesor apuntase que su prioridad era "prestar declaración con posterioridad" a Aldama.
Tras las palabras del acusado, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo ha calificado su testimonio de "gravísimo" y ha dicho: "Si a esta hora Sánchez no se ha querellado ya contra Aldama, entonces no era una inventada, es corrupción, tráfico de influencias y prostitución pagada con dinero público". El Gobierno por su parte, ha calificado de "mentiroso" a Aldama y reprocha que ha ha lanzado acusaciones contra el PSOE por presunta financiación irregular sin pruebas y en base a habladurías.
Víctor de Aldama aceptó colaborar con la Justicia para reducir su condena y eso lo ha dejado en mejor posición penal que al resto de acusados. Actualmente en libertad, el comisionista se enfrenta a una petición de 7 años de cárcel, mientras la solicitud de prisión para Ábalos es de 24 y de 19 para Koldo. La acusación del PP eleva a ambos la petición hasta los 30 años.
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Última hora del juicio por el 'caso mascarillas', en directo | Las defensas de García y Ábalos quieren desmontar a Aldama
Las defensas de Koldo García y José Luis Ábalos intentarán desmontar la declaración de Víctor de Aldama. Dice en un escrito Leticia de la Hoz, abogada de Koldo, que el comisionista habría mentido sobre la compra del coche para el hermano de García. Aporta mensajes, facturas y documentos que demostrarían que se vendió por 2.500 euros y acabaría en el desguace poco después y esto querría decir que la compra no fue tan limpia como aseguró Aldama. Habla también sobre la trama hidrocarburos. Aldama dijo ayer que se cambió de empresa porque estaba siendo investigada, la abogada dice que no es así y presenta capturas para indicar que en ese momento no había causa y un tercer punto sobre el famoso piso destinado a Jessica para el que pide documentos con los que acreditar la versión de Aldama que dice que lo pagaron ellos.
Última hora del juicio por el 'caso mascarillas', en directo | Fiscalía cree que los acusados se aprovecharon del cargo del entonces ministro
La Fiscalía Anticorrupción considera que Ábalos, Koldo y el empresario "convinieron" aprovecharse del cargo del entonces ministro, para "favorecer", "a cambio del correspondiente beneficio económico", la contratación con la Administración "en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería" Aldama.
Última hora del juicio por el 'caso mascarillas', en directo | González Vega, sobre la declaración de Aldama: "Puede atentar contra un mínimo sentido de la Justicia"
Finaliza el magistrado la entrevista explicando que "formular acusaciones contra una persona que no está sentada en el banquillo y no tiene la oportunidad de defenderse creo que eso puede atentar contra un mínimo sentido de la Justicia", en referencia a las acusaciones lanzadas hacia Pedro Sánchez. "Mi experiencia me dice que cuando se hacen este tipo de declaraciones tienen que ir acompañadas de un mínimo soporte probatorio. Si no hay soporte documental es un brindis al sol".
Última hora del juicio por el 'caso mascarillas', en directo | El magistrado compara lo ocurrido en el Supremo con lo que ocurre en la AN con la Kitchen
El magistrado ha comparado lo que ocurrió este miércoles en el Tribunal Supremo con lo que está ocurriendo en la Audiencia Nacional, donde se juzga la 'operación Kitchen'. " Sí, el tribunal lo está permitiendo. Insisto en el juicio que se lleva en la Audiencia Nacional vemos como la presidenta no permite ciertas preguntas que desbordan el marco del procedimiento y aquí yo creo que estas declaraciones desbordan el marco del procedimiento".
Última hora del juicio por el 'caso mascarillas', en directo | Ignacio González Vega, tras la declaración de Aldama: "Totalmente inoportuno"
El magistrado explica que "aquí en el juicio oral no se dilucidan las responsabilidades de Pedro Sánchez hay que recordar que los que están sentados en el banquillo son el propio Aldama junto con Koldo García y José Luis Ábalos. Hacer este tipo de declaraciones ya en el plenario cuando carecen de relevancia me parece totalmente inoportuno", dice González Vega.
Última hora del juicio por el 'caso mascarillas', en directo | El magistrado González Vega, sobre las acusaciones de Aldama: "Esta declaración está huérfana de todo soporte probatorio"
Noticias de la Mañana ha entrevistado al magistrado Ignacio González Vega que ha analizado la declaración de Víctor de Aldama en la que ha señalado directamente a Pedro Sánchez, pero sin aportar pruebas. "Yo creo que cuando se tira de la manta con todas las consecuencias es evidente que esta declaración debería estar acompañada de pruebas, pero es más yo creo que esta es una declaración intempestiva porque donde se fijan los hechos objeto del proceso y eso lo estamos viendo en el juicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional es en la fase de instrucción y si se carga contra Pedro Sánchez en su condición de presidente del Gobierno y jefe de una presunta trama donde se tenía que haber hecho estas declaraciones era ante el juez de instrucción A fin de si fueran ciertas y presentaron rasgos de veracidad sentar en el banquillo también al señor Sánchez, cosa que no ha ocurrido. Además, yo creo que esta declaración está huérfana de todo soporte probatorio que pueda darle un viso de viabilidad".
Última hora del juicio por el 'caso mascarillas', en directo | El Gobierno califica de "mentiroso" a Aldama
El Gobierno por su parte, ha calificado de "mentiroso" a Aldama y reprocha que ha ha lanzado acusaciones contra el PSOE por presunta financiación irregular sin pruebas y en base a habladurías. El PSOE pide amparo al Supremo, mientras Pedro Sánchez todavía no se ha pronunciado sobre esas acusaciones.
Última hora del juicio por el 'caso mascarillas', en directo | Feijóo: "Si a esta hora Sánchez no se ha querellado ya contra Aldama, no era una inventada"
Tras la declaración de Aldama, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo ha calificado su testimonio de "gravísimo" y ha dicho: "Si a esta hora Sánchez no se ha querellado ya contra Aldama, entonces no era una inventada, es corrupción, tráfico de influencias y prostitución pagada con dinero público".
Última hora del juicio por el 'caso mascarillas', en directo | Para Aldama se piden 7 años de cárcel
La petición para Aldama se queda en 7 años de prisión y una multa de 3,7 millones por esos tres primeros delitos, de los que se declaró culpable en su escrito de defensa, por lo que le aplica la atenuante de confesión. Las acusaciones populares que encabeza el PP, reclaman, por su parte, 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario piden la misma pena que el fiscal.
Última hora del juicio por el 'caso mascarillas', en directo | Las peticiones de penas de prisión que se pide para cada uno
Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Además, interesa el pago de una multa de 3,8 millones de euros.
Última hora del juicio por el 'caso mascarillas', en directo | Aldama dice que en prisión recibió una papeleta de conciliación del Gobierno
Aldama a preguntas de su abogado aseguró que mientras estaba en prisión provisional, recibió una papeleta de conciliación del Gobierno en bloque. "¿Concretamente del Partido Socialista, de Pedro Sánchez, de María Jesús Montero, de Carlos Moreno, de Ángel Víctor Torres, de Salvador Illa, de Santos Cerdán y de Begoña Gómez?", preguntó el abogado a lo que ha respondido "así es".
Última hora del juicio por el 'caso mascarillas', en directo | Aldama al final de su declaración dice que su "arrepentimiento" es "claro y evidente"
Al final de su declaración el empresario ha manifestado su "arrepentimiento claro y evidente". "Si tuviera que volver a hacer lo que he hecho seguramente no lo hiciera, pero tampoco nadie me obligó a estar donde he estado. Pero obviamente el arrepentimiento está ahí".
Última hora del juicio por el 'caso mascarillas', en directo | Aldama dice que le sorprendía la cercanía entre Koldo y Sánchez
El presunto conseguidor de la trama ha indicado que le sorprendía la cercanía entre Koldo y Sánchez. "Yo le pregunto cuando salimos: ¿Cómo te refieres al presidente como Pedro?, y me dice: 'Víctor, el día que el presidente me diga que le tengo que llamar presidente, dejo de estar en el partido y me marcho de aquí".
Última hora del juicio por el 'caso mascarillas', en directo | Aldama sitúa a Sánchez como el "uno" en una "organización criminal"
Víctor de Aldama situó a Pedro Sánchez como "el uno" en una organización criminal con jerarquías y asegura que "todo lo sabía". En una enumeración, el acusado situó en la cima al presidente del Gobierno, en segunda posición al exministro José Luis Ábalos, después a Koldo García y en el cuarto escalón a él mismo.
Última hora del juicio por el 'caso mascarillas', en directo | Aldama da detalles y cantidades concretas, pero sin pruebas
Los siete magistrados de la sala segunda del Tribunal Supremo si consideran creíble todo lo que dijo Víctor de Aldama que aunque aportó detalles, nombres, fechas y cantidades concretas no aportó pruebas.
Última hora del juicio por el 'caso mascarillas', en directo | Turno para Koldo García y José Luis Ábalos
Hoy declarará Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos. Está previsto que sea el exasesor quien declare antes y que en último lugar lo haga el exministro, después de que la abogada de García apuntase que su prioridad era "prestar declaración con posterioridad" a Aldama.
Última hora del juicio por el 'caso mascarillas', en directo | Recta final del juicio
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre el juicio por el 'caso mascarillas' que se está celebrando en el Tribunal Supremo. Tras las casi 8 horas de declaración del comisionista llega el turno para los otros dos acusados: José Luis Ábalos y Koldo García.
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