Lorena García, tras el controvertido vídeo de Maluma: "Es sexismo puro y es asqueroso"

El cantante Maluma ha compartido recientemente una recopilación de los tórridos besos que les da a las fans en sus conciertos. Se trata de una práctica muy habitual del colombiano.

Durante sus conciertos tiene como costumbre subir a alguna de sus seguidoras al escenario para charlar con ella. En el momento en el que toca saludarse o despedirse el artista se lanza a los labios de la fan en cuestión para darle un apasionado beso.

Precisamente el propio Maluma ha cuestionado en sus redes si sus seguidoras quieren que mantenga esta costumbre durante sus 'shows'. La presentadora de Espejo Público de Verano Lorena García no daba crédito de esta práctica tras ver el 'modus operandi' del cantante de 27 años.

Señala la periodista que da igual que esto lo haga en pandemia o prepandemia porque es algo "incalificable". Reconocía que Maluma siempre le había caído bien pero su idea sobre el artista cambiaba después de ver el vídeo. "Esto es sexismo puro y asqueroso, mira que me caía bien per no había visto esas imágenes", la afeaba al músico.

