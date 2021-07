Lorena García muestra su factura de la luz y una economista le revela cómo puede pagar menos

La presentadora de Espejo Público de Verano Lorena García ha mostrado una factura de la luz de una casa en la que no ha estado durante dos meses. La factura asciende a 50,12 euros y corresponde a los meses en los que no se había aplicado la subida por tramos del cambio tarifario. Cuenta la presentadora que corresponden a una vivienda que se encuentra en Castilla La Mancha (Guadalajara) y a la que no pudo acudir debido a los confinamientos perimetrales. Pese a que la factura asciende a 50,12 euros el consumo tan solo lo representan 4,81 euros y corresponde a un frigorífico.

La economista Sara Muñoz ha usado como ejemplo la factura de Lorena para explicar los conceptos que se tarifican. Asegura que mucha gente que tiene una segunda vivienda a la que solo va los meses de verano quiere pagar el mínimo de luz pero en ese mínimo los hábitos de consumo tan solo influyen en un 25% del total de la factura. "El grueso depende de otra serie de costes regulados: peajes, costes de acceso costes de distribución, compensación a los territorios no peninsulares e impuestos", apunta.

Señala la experta que lo que hace engordar la factura en 34,77 euros es el término potencia, que es un coste fijo que viene regulado por el Ministerio de Industria y que los consumidores tienen que pagar consuman mucho o poco. "Simplemente se paga por tener ese suministro eléctrico, esa potencia que tengo contratada. Los españoles tendemos a contratar más potencia de la que necesitamos porque tenemos miedo a que salten los plomos aunque ya en teoría no saltan, te avisan y luego se ajustan en la factura".

En el caso de la factura que muestra Lorena tiene una potencia de 4,6. Es la potencia habitual. Cuenta la economista que en su caso tiene contratada una potencia de 3,4, y eso que tiene 3 niños pequeños y asegura que pone muchas lavadoras, aún así para ella es suficiente. Recuerda que desde 2019 no es necesario bajar ese escalón de 4,6 a 3,4. "Se puede bajar en tramos de 0,1 desde la entrada en vigor de la nueva factura", explica.

Puedes ver los consejos de la experta para pagar menos en la factura de la luz en Espejo Público a través de Atresplayer.