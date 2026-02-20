Antena3
El sufrimiento de Alejandro, un joven con sobrepeso que recibe insultos por su físico: "Me ha sorprendido la cantidad de personas que se han volcado conmigo"

Alejandro ha compartido un vídeo después de que varios jóvenes le increparan por su físico. Su testimonio ha conmovido a miles de personas y su historia se ha convertido en viral.

No sabía Alejandro que después de compartir un vídeo en redes sociales denunciando haber sido víctima de insultos por su sobrepeso miles de personas empatizarían con su caso. Este joven contaba que estaba paseando por su pueblo cuando varios chavales habían empezado a llamarle gordo. Con lágrimas en los ojos Alejandro denunciaba cómo esos comportamientos le herían profundamente.

"Un puñado de subnormales en un parque me han empezado a decir gordo, barrigón. Yo no les he hecho ni caso y he mirado para delante pero cuando ya me lo han dicho un montón de veces les he dicho: "Venga, vete a tomar por culo déjame ya", empezaba relatando.

"Vivimos en una sociedad en la que se nos exige ser el mejor y para eso el otro tiene que ser el peor"

La psiquiatra Lucía Torres ha analizado en 'El espejo de las emociones' este tipo de comportamientos y las secuelas psicológicas que dejan en quienes reciben los insultos. La experta ve que existe un tema de acoso porque él ve un deseo real de darle y destruirle por los otros. "Vivimos en una sociedad en la que se nos exige ser el mejor y para serlo se necesita que el otro sea el peor. Esto a veces a los chavales les resulta muy interesante y se van uniendo personas al líder y hay una especie de adicción a más poder".

La psiquiatra establece que en este tipo de ataques se puede ver claramente el deseo de dañar del ser humano. "El trauma que te provoca otra persona con deseo de dañarte es el que más afecta", añade.

Alejandro habla con Espejo Público muy conmovido por la ola de cariño que ha provocado su vídeo. "Ahora estoy bastante mejor, viendo la ola de empatía que se ha generado estoy mejor". Cuenta que ha decidido caminar por otro pueblo porque por el suyo no le hace "mucha gracia" después de los insultos que recibió.

Le ha sorprendido la cantidad de personas que al ver el vídeo se han volcado con él. Muchas de ellas, con sobrepeso, le han dicho que ellos también quieren un cambio en su vida: "Me ha pillado todo muy de golpe, no me lo esperaba".

