La queja de un camionero tras 25 reventones en una carretera la misma noche: "Están en un estado lamentable"

El presidente de la Plataforma por la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera, Manuel Hernández, emplea los datos de la propia DGT. Denuncia que son conscientes de la gran cantidad de siniestros provocados por reventones de neumáticos, que en muchas ocasiones son consecuencia de un mal estado de las carreteras.

"En 2024 hubieron 554 siniestros por reventones de neumáticos, con 1017 víctimas, 39 de ellas fallecidas", afirmaba el transportista.

"Tramos intransitables"

"Independientemente de que pueda haber neumáticos en mal estado, las circunstancias de la calzada acentúan mucho más este tipo de problemas (...) Es una auténtica bomba de relojería", decía Manuel Hernández.

Por último, sobre la situación real actual de la red nacional de carreteras, el profesional del transporte afirma que no es nueva, sino que el deterioro es algo que viene fraguándose desde hace años: "Están en un estado lamentable desde hace tiempo (…) convirtiendo algunos tramos en intransitables".

