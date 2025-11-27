Peinado vuelve a reclamar a Moncloa las agendas de Begoña Gómez y avisa de un posible delito de desobediencia

El juez de instrucción Juan Carlos Peinado ha vuelto a dirigirse a la Presidencia del Gobierno para reclamar la entrega de las agendas de Begoña Gómez y de su asistente, Cristina Álvarez, en el marco de la causa abierta contra la esposa del presidente del Gobierno.

En su última resolución, el magistrado advierte de que la negativa a remitir esa información, o la ausencia de explicación sobre por qué no se ha facilitado, podría dar lugar a un posible delito de desobediencia.

El nuevo requerimiento figura en una providencia fechada el 26 de noviembre, en la que Peinado recuerda a Moncloa que ya pidió esa documentación en un auto dictado el pasado 4 de noviembre, sin que hasta la fecha conste su recepción en el juzgado.

Segundo requerimiento a Presidencia del Gobierno

En la resolución de 4 de noviembre, el juez acordó la continuación de la causa por cinco presuntos delitos en relación con Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, y el empresario Juan Carlos Barrabés. En esa misma decisión, citó como testigos a seis cargos de la Universidad Complutense y ordenó un conjunto amplio de diligencias.

Entre esas medidas figuraba el oficio a la Presidencia del Gobierno para que remitiera las agendas de Gómez y Álvarez, con el fin de que fueran analizadas por la UCO. Además, el juez pidió los datos salariales de Cristina Álvarez y "todos los antecedentes que le consten con relación al nombramiento de asistentes al cónyuge del presidente del Gobierno, con la delimitación de los puestos ocupados y las funciones que llevaban a cabo".

El magistrado reclamó también "de forma íntegra y debidamente documentada y detallada" toda la información relativa a los viajes de Álvarez sufragados con fondos públicos desde su contratación, el 16 de julio de 2018, hasta la actualidad.

Ese requerimiento incluía órdenes de comisión de servicio, autorizaciones de desplazamiento, facturas, liquidaciones o justificantes de pago, identificación de los destinos, pago de dietas y gastos de representación.

Advertencia expresa sobre un posible delito de desobediencia

En la providencia de 26 de noviembre, Peinado insiste en que la Presidencia debe remitir las agendas y el resto de datos ya solicitados o, en su defecto, "indicar las causas por las que a día de hoy no se han remitido al Juzgado". El instructor añade un apercibimiento expreso: si no se envía la documentación ni se alegan razones que impidan su remisión, "se podría incurrir en un delito de desobediencia".

Con este segundo requerimiento formal, el juez subraya la relevancia que otorga a la información de agenda y a los registros de viajes y retribuciones de la asistente de la esposa del presidente del Gobierno dentro de la investigación.

Las actuaciones continúan centradas en la reconstrucción detallada de actividades, contactos y desplazamientos sufragados con recursos públicos vinculados a la estructura de apoyo a Begoña Gómez en Presidencia.

