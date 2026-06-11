¿A qué compañero del PSOE llamaba Leire Díez "boniato con orejas" y "subnormal"?

'Loca', 'mitómana' ó 'pajarraca'. Estos han sido algunos de los insultos que algunos miembros del PSOE han dedicado a la apodada como fontanera del PSOE Leire Díez. Muchos dirigentes socialistas buscan marcar distancias respecto a una de las integrantes de las cloacas del partido y señalan que Santos Cerdán fichó " a la más loca" para formar parte de este entramado que se dedicaba a desactivar todas las causas que hubiera abiertas contra el PSOE.

La trama la crea Santos Cerdán y ficha a 'la más loca' de la ciudad. Según ha trascendido Leire empieza a cabrearse del ninguneo de su partido y no entiende este distanciamiento de personas con las que ha trabajado.

Gema López pone sobre la mesa que "a esta loca la dejaron manejar y no es una loca que estuviera aislada". "Es una loca que estaba dentro y que entraba y tenía contacto con todo el que se lo proponía", destaca la periodista.

"Para hacer esto no vas a llamar a un abogado del Estado ni a un premio Nobel"

El periodista José F. Peláez destaca que es normal que este tipo de perfiles formen parte de estas tramas corruptas. "Para hacer esto no vas a llamar a un abogado del Estado ni a un premio Nobel, llamas a estos perfiles pero esto no implica que esté loca".

Destaca que también Leire Díez usaba términos malsonantes para referirse a sus compañeros. Según ha trascendido después de examinar sus notas Leire se refería al portavoz del PSOE en el Congreso Patxi López como "boniato con orejas" o "subnormal". "Que hoy en día estas expresiones se sigan usando te demuestra la catadura moral de esta gente", destacaba Susanna.

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