Laura Fa, sobre el nuevo vídeo de Manu Tenorio: "No sé si se había tomado 4 rebujitos o nadie le dice que está haciendo el ridículo"

En las últimas semanas el cantante Manu Tenorio ha estado contando en los medios de comunicación el litigio que mantiene con las personas que viven en un piso de su propiedad en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). El artista contó en Espejo Público que una familia reside dentro del piso sin contrato y le deben 10.000 euros en impagos. Aseguraba además que este conflicto le está causando un daño profesional y está dañando su imagen pública.

Ante las voces que han apuntado que tenorio podría tener problemas con Hacienda y que por ese motivo no recibe el dinero del alquiler, este lo niega tajantemente. Mantiene que no tiene ninguna deuda con Hacienda y lo que tiene son establecidos plazos para hacer pagos, "como todo el mundo".

Sin embargo, en las últimas horas el cantante ha dado un nuevo giro al caso grabando un vídeo que él mismo ha compartido en sus redes sociales. En las imágenes vemos a un Manu Tenorio cansado de la situación que reprocha a quienes se refieren a su supuesta deuda con Hacienda que sean tan escrupulosos con sus supuestos okupas. "Panda ingente de imbéciles, me pedís que justifique estar a la altura de mis pagos con Hacienda pero a unos individuos que están en un inmueble, que deben mas de 10.000 euros... a esos no os da por pedirles que estén al día con Hacienda", señalaba.

"Estos vídeos lamentables no están a la altura de lo que él quiere denunciar"

La periodista y colaboradora de Espejo Público Laura Fa ha comentado las imágenes. "No sé si se había tomado 4 rebujitos y no se le habían puesto a sitio, si no tiene a nadie que le quiera y le diga; "Manu estás haciendo el ridículo y tú solo te estás cargando tu imagen". Porque ahora resulta que es culpa de no sé quién su imagen con estos vídeos lamentables que no están a la altura de lo que él quiere denunciar", mantenía.

Susanna Griso, por su parte, le aconsejaría al cantante que estuviera un tiempo sin aparecer en las redes sociales y sin conceder entrevistas.

Un equipo de Espejo Público se ha trasladado a San Lúcar de Barrameda donde reina el hermetismo. Nadie quiere hablar a cámara pero algunos vecinos recuerdan los malos tiempos que pasaron cuando esa vivienda fue alquilada con fines turísticos y las molestias que a ellos les generaban. Además, otros vecinos aluden a los impagos del cantante y consideran que no ha sido un buen propietario.

"Si un artista mete la pata y está desacertado se dice", apunta Gema López sobre los últimos movimientos de Manu Tenorio en las redes.