Manu Tenorio estalla y veta a 3 colaboradoras de Espejo Público: "Cualquier tonto sale a decir algo y le damos credibilidad"

El cantante Manu Tenorio ha llamado al teléfono Espejo Público para aclarar la situación que vive en su piso de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Cuenta que la pareja que está en el piso entró con un contrato de alquiler. Contrato que dejaron de pagar. Cuando contrajeron una deuda que ascendía a los 3.000 euros el artista decidió no renovarles el contrato para que salieran de la casa. Asegura que les dio los plazos que se exigen legalmente pero estas personas nunca abandonaron el piso. Hoy le deben una cantidad de 10.000 euros, mantiene.

"Para que sean inquilinos tiene que haber un acuerdo entre el arrendador y el arrendatario, que no existe", señala. Asegura además que siempre que ha alquilado su piso lo ha hecho con un contrato legal y cumpliendo todas sus obligaciones con Hacienda. Precisamente niega tener ninguna deuda con el Fisco y establece que lo que tiene con plazos legales para hacer pagos, "como todo hijo de vecino".

"¿Cómo se les puede dar pábulo y credibilidad a estas personas?"

Tenorio pide que le devuelvan su inmueble. "¿Cómo se le puede dar pábulo y credibilidad a estas personas? Cualquier tonto sale a decir algo y ya le damos credibilidad. Aunque fuese verdad estarían incurriendo en una violación de la propiedad", afirma.

Establece además Manu Tenorio que, aunque la presidenta de la comunidad de vecinos les dé la razón a las personas que se encuentran en su casa, esta mujer "no representa a los vecinos". Está tranquilo porque está tomando todas las medidas legales por las calumnias e injurias que se han hecho en este tiempo contra su persona.

Afirma además que en ningún momento se ha cobrado el dinero en B, ni era un alquiler turístico. Cuenta que ese piso lo compró con el primer dinero que ganó en Operación Triunfo. Su madre jamás había tenido su propio hogar, en esa casa murió además su abuela.

Manu Tenorio ha respondido a las críticas de una diputada de Podemos que le acusó de mentir en su relato. Quiere destacar que esta no es una cuestión de ideas políticas. "No voy a atender a ningún comentario de ninguna señora. Yo vivo de mi trabajo y de mi imagen, no puede salir esa señora a verter esas afirmaciones. Esto es un llamamiento a la cordura y a la sensatez. Soy una hormiguita que vive del trabajo que hace con 2 ó 3 personas. Que me desacrediten puede causarme un daño devastador", concluye.