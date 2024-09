Manu Tenorio, víctima de 'inqui-okupación': "Sin motivo alguno dejaron de pagar"

A lo largo del último año Manu Tenorio ha tenido que aguantar los dolores de cabeza que le provoca una situación difícil contra la que lleva luchando más de 12 meses. El cantante ha reconocido que una de sus viviendas está okupada por una familia que dejó de pagar el alquiler. El artista está luchando por recuperar su propiedad.

"Realmente son inquiokupas, porque entraron con contrato y luego dejaron de pagar" afirmaba Tenorio, que notablemente molesto por los hechos se expresaba con bastante rotundidad en unas declaraciones recogidas por el periódico La Razón: "Es un matrimonio con niños. Como se saben la ley, te joden vivo y los demás a seguir pagando la hipoteca"

Los vecinos, ¿con los okupas?

La periodista de Antena 3, Desiré Hernández, se ha desplazado hasta la localización del inmueble para informar de la situación y tratar de arrojar luz sobre el asunto. Se trata de un piso ubicado en Sanlúcar de Barrameda, en la provincia de Cádiz.

Una mujer que habita la casa prefería no dar la cara "hasta no tener abogado" y hablaba con Desiré a través de una persiana. No respondía a la pregunta de si están al corriente de pago.

"Son una familia normal", dicen de ellos los vecino de la urbanización, que subrayan que no han tenido problema alguno con ellos, e incluso alguno habría llegado a afirmar que el propietario (Manu Tenorio) llevaría meses sin pagar recibos de la comunidad de vecinos, según contaba la periodista.

"En mayo de 2023 los inquilinos dejan de pagar"

Samuel Morales es el abogado de Manu Tenorio en este conflicto e intervenía en el programa para contestar las preguntas de Susanna Griso. El letrado explicaba como después de 2 años viviendo en la casa, con contrato de alquiler, y "sin motivo alguno", los inquilinos dejan de abonar la renta mensual. Más de 15 meses después la deuda con el cantante sigue creciendo.

Negociaciones infructuosas

Ambas partes se habrían reunido en varias ocasiones para tratar de encontrar una solución y llegar a aun acuerdo extrajudicial, según explicaba Morales. Después de fracasar todos esos intentos de entendimiento, el 2 de agosto los abogados del cantante deciden enviar un burofax en el que exponían una serie de condiciones y solicitaban el desalojo de la vivienda a la mayor brevedad posible.

Morales relata que la respuesta de los inquilinos adultos de la casa fue algo llamativa, y reconocían que "los dos están trabajando pero que en este momento no pueden hacer frente al pago, pero que tampoco quieren abandonar la vivienda".

"Un alquiler normal"

Lejos de lo que pudiera parecer, el abogado aclara cuál es el precio del alquiler en cuestión. La cantidad sorprendía a los presentes en el plató del programa, que para nada consideraban que fuera elevado: Unos 550 euros.

Por último el abogado desvelaba que, visto que no se avanzaba hacia la resolución del problema, han iniciado los trámites de demanda que terminarían con la decisión de un juez y un posible 'lanzamiento', término legal que se referiría al desalojo de los supuestos 'inquiokupas'.