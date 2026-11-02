Laura Higuera, controladora ferroviaria: "Curioso que los sistemas de seguridad queden relegados a que una persona diga una palabra"

Laura Higuera, controladora ferroviaria y miembro del Sindicato de Circulación Ferroviaria, ha estado en el plató de 'Espejo Público' para explicar cuáles son las funciones de un controlador ferroviario y cómo son las condiciones de los trabajadores.

Recientemente el ministro de Transporte, Óscar Puente, ha mencionado que la fatídica mañana del accidente ferroviario de Urda, uno de los trabajadores de ADIF tomó una decisión errónea al emitir una orden de reanudación de la marcha al tren, que posteriormente acabó chocando con los vagones del Iryo detenido: "La decisión errónea del centro de control de reanudar el AVE es inexplicable".

Durante su intervención, la controladora ha querido responder las palabras del ministro subrayando que le parece "curioso" que la caída de los sistemas de seguridad, "queden relegados a que una persona diga una palabra y la cambie por otra, hablamos de normal o vista en este caso".

Puente también se ha congratulado de que en el puesto de mando de Atocha hay actualmente 133 personas en plantilla, mientras que en 2012 había 70 personas. En este sentido, Higuera ha insistido en que hay un matiz importante a tener en cuenta: "133 personas físicas puede ser, pero personas preparadas para regular hay muchas menos".

"En este momento hay 79 operadores, que son compañeros que se sientan en una mesa, delante de unas pantallas a regular en tiempo real el tráfico de trenes y maniobras. De ellos, unos 10, más o menos, están en periodo de prácticas. Por lo tanto, esas personas no están habilitadas para poder sentarse en la mesa y regular el tráfico".

"No podemos más"

Sobre las condiciones de trabajo, la controladora ha remarcado que "hay muchísimo estrés y muchísima carga de trabajo, y muchas veces no podemos más".

Tras el señalamiento de Óscar Puente al trabajador de ADIF, los principales sindicatos ferroviarios han pedido la dimisión del ministro, al que acusan de poner "en la picota al eslabón más débil de la cadena" tras el accidente. Desde CSIF han denunciado utilizar al responsable de circulación de Adif como "chivo expiatorio".

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